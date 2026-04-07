ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଲାଗିଲା ୧୧.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଝଟକା, ଆଗାମୀ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ!
Published : April 7, 2026 at 3:33 PM IST
Mitchell Starc Injury, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC) ଶିବିରରୁ ଏକ ନିରାଶଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦଳର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ତଥା ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲର ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ ଆହତ କାରଣରୁ ଆଗାମୀ ଅତିକମରେ ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ୧୧.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ବୋଲର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି।
ଖବର ଅନୁଯୀୟୀ ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ଷ୍ଟାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଧ ଓ କହୁଣି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ନିଜେ ଷ୍ଟାର୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ ଖେଳିବା ସମୟରେ ସେ ଏହି ଆହତ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇନଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଆହତକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗୁଜବକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ କାନ୍ଧ ଏବଂ କୁହୁଣି ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବାରୁ ୨୦ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଛି। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅତି କମରେ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଯଥା ଏପ୍ରିଲ ୮ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ, ଏପ୍ରିଲ ୧୧ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ୧୮ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସିଜନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ ୨୧ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳକୁ ସେ ଚୟନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି।
Mitchell Starc is set to sit out at least the next three matches for DC in #IPL2026. The Aussie quick is currently sidelined while managing ongoing shoulder and elbow injuries. [Sahil Malhotra, TOI]
ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବୋଲିଂ ବାହିନୀ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରପୂର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛି। ମୁକେଶ କୁମାର ନୂଆ ବଲ୍ରେ ୱିକେଟ୍ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି ଓ ନଟରାଜନ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ସଠିକ୍ ବୋଲିଂ କରି ଦଳକୁ ସଫଳତା ଦେଉଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅକ୍ଷର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଓ ବିପରାଜ ନିଗମ ରନ୍ ଗତିକୁ ରୋକିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି।
Mitchell Starc is likely to miss at least 3 more games for DC in IPL 2026 as he is managing a shoulder & elbow injury
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ବୋଲିଂ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଯୁବ ତାରକା ସମୀର ରିଜଭୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଚାପ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଖେଳି ସେ ଦଳ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ରନ୍-ଚେଜ୍କୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ଦଳର ଏହି ବ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଏହି ଲୟ ବଜାୟ ରଖିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଅପରାଜେୟ ରହିଥିବା ଚାରୋଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅନ୍ୟତମ। ଯଦି ଏପ୍ରିଲ ୮ରେ ଦଳ ଗୁଜରାଟକୁ ହରାଇଦିଏ, ତେବେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିବ।