"ମୋ ଶରୀର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆପଣ ନୁହେଁ"; ସମାଲୋଚକଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ

IPL 2026 ସିଜନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ପେସର୍ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ।

Published : March 28, 2026 at 6:25 PM IST

Mitchell Starc Injury, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସିଜନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ପେସର୍ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ। ତେବେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କର ମେଡେଲ୍ କିମ୍ବା ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC) ଶିବିରରେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ହେଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଏହି ସବୁ ସମାଲୋଚନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଷ୍ଟାର୍କ ନିଜେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି।

କାହିଁକି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍କ?

ଷ୍ଟାର୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଦଳ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି କିମ୍ବା ଖେଳିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ କାନ୍ଧ ଏବଂ କହୁଣୀ (Shoulder and Elbow) ଜନିତ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଘରୋଇ ସିଜନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହି ଆଘାତ କେତେ ଜଟିଳ, ତାହା ସ୍କାନିଂ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସିଡନୀରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରିହାବ୍ (Rehab) ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ଚାପ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଷ୍ଟାର୍କ

ନିଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟାର୍କ ଖୁବ୍ କଠୋର ଭାବେ ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରି ମୋ ବିଷୟରେ ଭୁଲ୍ ଧାରଣା ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ମନଗଢ଼ା କଥାକୁ ସତ୍ୟ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ମୋ ଶରୀର ବିଷୟରେ ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି।" ସେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପରିବାର ଓ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ସହ ଶୀଘ୍ର ଫିଟ୍ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।

ପତ୍ନୀ ଆଲିସା ହିଲିଙ୍କ ରୋକଠୋକ୍ ଜବାବ

ଏହି ବିବାଦରେ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ଆଲିସା ହିଲି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ, "ଯଦି ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଏବଂ ଜୋସ୍ ହେଜଲଉଡ୍ ଆହତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଷ୍ଟାର୍କ କାହିଁକି ନୁହେଁ?" ଏହାର ଜବାବରେ ହିଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଘାତର ପ୍ରକାର ଅଲଗା। ଷ୍ଟାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲିଂ କରିବା ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତି ଖେଳିବା ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ।

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ସ୍ଥିତି ଓ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ହେମଙ୍ଗ ବଦାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (CA) ପକ୍ଷରୁ No Objection Certificate (NOC) କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା, କାରଣ ଗତ ସିଜନରେ ସେ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୧୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲର ସାଜିଥିଲେ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର (ଏପ୍ରିଲ୍ ୧) ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକାନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ବଦଳରେ ଦଳ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।

