T20 World Cup 2026: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନୟକ ଆହତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Published : February 11, 2026 at 5:06 PM IST
Mitchell Marsh Injury: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ପାଇଁ ଏହା ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଝଟକା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଏବଂ ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡ୍ ଆଘାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହି ସମୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ତଥାପି ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ନିଆଯିବ। ମାର୍ଶ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଘାତ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏମ୍ଆରଆଇ ସ୍କାନ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ନିଆଯିବ।
Mitch Marsh has been ruled out of Australia's #T20WorldCup opener, with Steve Smith set to head to Sri Lanka.— cricket.com.au (@cricketcomau) February 11, 2026
Details here: https://t.co/lugZUFllzJ pic.twitter.com/MFEdVA9eZa
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍
ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କୁ ମାର୍ଶଙ୍କ କଭର ଭାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋର ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମାର୍ଶ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିଟ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ମାର୍ଶ ଏହି ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ମିଥ୍
ସ୍ମିଥ୍ ଆଜିକାଲି ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିକଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ (ବିବିଏଲ୍ ୨୦୨୫-୨୬) ଖେଳି ଛଅଟି ଇନିଂସରେ ୨୯୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଶେସ୍ ସିରିଜର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଚାରୋଟି ଟେଷ୍ଟରେ ଆଠ ଇନିଂସରେ ୨୮୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସରିଜରେ ସ୍ମିଥ୍ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଥଲେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିରିଜ ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
Steve Smith has been called up to Australia's T20 World Cup squad as cover after captain Mitchell Marsh was ruled out of the opening match against Ireland https://t.co/5zPHTRAKBQ pic.twitter.com/CG1Z4EqUpI— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 11, 2026
ହାଜେଲଉଡଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି ନାମ ଘୋଷଣା କିରି ନାହିଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳରେ କେବଳ ୧୨ ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଖେଳାଳି ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ। ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଯାଇନାହିଁ। ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୪ ଶେଷରେ ଏକ ଟି୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।