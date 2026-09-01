ETV Bharat / sports

ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଚୟନ କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ

ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦିଗ୍ଗଜ କ୍ରିକେଟର ମିସବାହ-ଉଲ୍-ହକ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସେଲେକ୍ସନ କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।

Pakistan Cricket Crisis Misbah ul Haq Resigns
ଚୟନ କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2026 at 3:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Pakistan Cricket Crisis: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦିଗ୍ଗଜ କ୍ରିକେଟର ମିସବାହ-ଉଲ୍-ହକ୍ ସେଲେକ୍ସନ କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମିସବାହ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡକୁ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍‌ରୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା।

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଟି ଇନିଂସରେ ଦଳର ସ୍କୋର ୧୭୧ ରନ୍, ୧୩୫ ରନ୍, ୧୧୦ ରନ୍ ଏବଂ ୧୯୪ ରନ୍ ରହିଛି। ଚାରିଟି ଇନିଂସ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ଥରେ ହେଲେ ବି ୨୦୦ ରନ୍‌ର ମାର୍କ ପାର୍ କରିପାରି ନାହିଁ। ଯାହାକି ବେଶ୍ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ଅଟେ।

ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଲମାନ ଆଗାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦଳରୁ ପତ୍ତା କଟିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍‌ରୁ ସରଫରାଜ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ଉମର ଗୁଲଙ୍କୁ ଛୁଟି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ମିସବାହ-ଉଲ୍-ହକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ସଦୃଶ ହୋଇଛି।

ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଭିତରର ସୂତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିସବାହ-ଉଲ୍-ହକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ମିଳିସାରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ମିସବାହଙ୍କ ପରେ ଅସଦ ଶଫିକ୍ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି।

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିସାରିଥିବା ଇମାମ-ଉଲ୍-ହକ୍ ଲାହୋର ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଇମାମ-ଉଲ୍-ହକ୍ ଆଲ୍ଲାମା ଇକବାଲ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇଥିଲେ। ସେ ସେଠାରୁ ଚୁପଚାପ୍ ନିଜ ଘରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅରାଫାତ ମିନହାସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦଳ ସହ ଯୋଡ଼ିହୋଇପାରନ୍ତି। ଇମାମଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଆହତ ହେବାର ବାହାନା କରିଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏକ ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଛି, 'ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସାତଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସାତଜଣ ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚଜଣ ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ କ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି।'

ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ବାବର ଆଜମ (ଅଧିନାୟକ), ଅବଦୁଲ୍ଲା ଫଜଲ, ଅବଦୁଲ୍ଲା ଶଫିକ୍, ଅରାଫାତ ମିନହାସ, ଅଜାନ ଅୱୈସ, ମହମ୍ମଦ ଆବ୍ବାସ, ମହମ୍ମଦ ଅଲୀ, ମୁହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନ, ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନ ଜୁନିୟର, ମୁହମ୍ମଦ ଗାଜୀ ଗୋରୀ, ରଜାଉଲ୍ଲା, ସାଦ ବେଗ୍, ସଇମ ଆୟୁବ, ସାଜିଦ ଖାନ, ସଉଦ ଶକିଲ, ଶାନ ମସୁଦ, ଉବୈଦ ଶାହା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟ ପରାଜୟ ପରେ ୭ ଖେଳାଳି ଓ ୨ କୋଚ୍‌ଙ୍କୁ ବିଦା କଲା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ

କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର; ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍‌ ଖେଳିବେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ!

ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 'ଏ' ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ ଘୋଷଣା, ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ

TAGGED:

PAKISTAN CRICKET CRISIS
PAK VS ENG TEST
PCB SELECTION COMMITTEE
ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍
MISBAH UL HAQ RESIGNS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.