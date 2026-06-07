ETV Bharat / sports

୧୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ: ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଜିତିଲେ ମିରା ଆଣ୍ଡ୍ରିଭା

ମିରା ଆଣ୍ଡ୍ରିଭା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲରେ ପୋଲାଣ୍ଡର ମାଜା ଚାଭାଲିନସ୍କାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍‌ରେ ୬-୩, ୬-୨ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

Mirra Andreeva Wins 2026 French Open Womens Singles Title
ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଜିତିଲେ ମିରା ଆଣ୍ଡ୍ରିଭା (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 7, 2026 at 9:43 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

French Open 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମିରା ଆଣ୍ଡ୍ରିଭା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ୨୦୨୬ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସର ଷ୍ଟେଡ୍ ରୋଲାଣ୍ଡ ଗାରୋସଠାରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନର ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଫାଇନାଲରେ ଋଷର ଏହି ୧୯ ବର୍ଷୀୟା ଖେଳାଳି ପୋଲାଣ୍ଡର ମାଜା ଚାଭାଲିନସ୍କାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍‌ରେ ୬-୩, ୬-୨ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଆଣ୍ଡ୍ରିଭା ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମିରା ଆଣ୍ଡ୍ରିଭାଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।

ମିରା ଆଣ୍ଡ୍ରିଭା ବିଗତ ୩୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ମୋନିକା ସେଲେସ୍ ୧୯୯୦ ମସିହାରେ ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ୍ରିଭା ହେଉଛନ୍ତି ୨୦୦୫ ମସିହା ପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି, ଯିଏକି କୌଣସି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

ମିରା ଆଣ୍ଡ୍ରିଭା ପ୍ରଥମେ ୨୦୨୩ ମାଡ୍ରିଡ୍ ଓପନ୍‌ରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଡବ୍ଲୁଟିଏ (WTA) ୧୦୦୦ ସ୍ତରର ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ସହ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଋଷର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆଣ୍ଡ୍ରିଭା ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶର ପତାକା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅନୁମତି ନଥିଲା। ସେମିଫାଇନାଲରେ ସେ ୟୁକ୍ରେନର ମାର୍ତା କୋଷ୍ଟ୍ୟୁକଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କୋଷ୍ଟ୍ୟୁକ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।

୨୪ ବର୍ଷୀୟା ମାଜା ଚାଭାଲିନସ୍କା କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ଭାବରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଇତିହାସ ରଚିବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାତ୍ର ଦୁଇଥର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମର ମୁଖ୍ୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦୨୨ ୱିମ୍ବଲଡନର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା।

ମିରା ଆଣ୍ଡ୍ରିଭା କିଏ?

ମିରା ଆଣ୍ଡ୍ରିଭା ହେଉଛନ୍ତି ଋଷର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଭାବାନ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି। ସେ ୨୦୨୬ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ନିଜର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ୨୯ ଅପ୍ରେଲ ୨୦୦୭ ରେ ଋଷର କ୍ରାସନୋୟାର୍କଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଏରିକା ଆଣ୍ଡ୍ରିଭାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଡିଆନା ଶ୍ନାଇଡରଙ୍କ ସହ ମିଶି ୨୦୨୪ ପେରିସ୍ ଓଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମହିଳା ଡବଲ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର୍ ଆର. ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଜିତିଲେ ନରୱେ ଚେସ୍ ଟାଇଟଲ୍

୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ହକି: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଜିତିଲା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ

TAGGED:

MIRRA ANDREEVA GRAND SLAM WIN
ANDREEVA VS CHWALINSKA FINAL SCORE
YOUNGEST FRENCH OPEN CHAMPION
ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ୨୦୨୬
FRENCH OPEN 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.