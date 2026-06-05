ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମିରା ଆନ୍ଦ୍ରିଭା
French Open: ମିରା ଆନ୍ଦ୍ରିଭା ନିଜ କ୍ୟାରିଅରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନର ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।
Published : June 5, 2026 at 12:02 PM IST
French Open 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରୁଷିଆର ମିରା ଆନ୍ଦ୍ରିଭା ନିଜ କ୍ୟାରିଅରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନର ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ୧୯ ବର୍ଷୀୟା ଆନ୍ଦ୍ରିଭା ସେମିଫାଇନାଲରେ ୟୁକ୍ରେନର ମାର୍ତ୍ତା କୋଷ୍ଟ୍ୟୁକଙ୍କୁ ୧ ଘଣ୍ଟା ୧୬ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ୬-୧, ୬-୩ ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମର ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି।
ଆନ୍ଦ୍ରିଭାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଜୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହା କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେ କୋଷ୍ଟ୍ୟୁକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ। ଏହି ସିଜନର ବିଗତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ଆନ୍ଦ୍ରିଭାଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନର ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଦ୍ରିଭା କୋଷ୍ଟ୍ୟୁକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସେଟ୍ ଜିତିପାରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଏହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
Mirra Andreeva, take a bow 👏 #RolandGarros pic.twitter.com/uuOKCccuVu— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୨୦୨୪ରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନରେ ଆନ୍ଦ୍ରିଭାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଜାସମିନ ପାଓଲିନିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପରାଜୟ ସହ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ନିଜର ପୂର୍ବ ଭୁଲରୁ ଶିଖିଲେ ଯେ କିପରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଆନ୍ଦ୍ରିଭା ଗତ ମାସରେ ମାଡ୍ରିଡ୍ ଓପନ୍ ଫାଇନାଲରେ କୋଷ୍ଟ୍ୟୁକଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ଆନ୍ଦ୍ରିଭା ଏବେ ଡିଆନା ଶ୍ନାଇଡର ଏବଂ ମାଜା ଚ୍ୱାଲିନ୍ସକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସେମିଫାଇନାଲର ବିଜେତାଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
ବିଗତ ୩୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଆନ୍ଦ୍ରିଭା ପଞ୍ଚମ କନିଷ୍ଠ ମହିଳା ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚଳିତ ସିଜନରେ ନିଜର ୩୫ତମ ବିଜୟ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଟୁରରେ ସର୍ବାଧିକ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଆନ୍ଦ୍ରିଭା କ୍ଲେ କୋର୍ଟରେ କୋଷ୍ଟ୍ୟୁକଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ୧୭ଟି ମ୍ୟାଚର ଅପରାଜେୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି।
Your 2026 women’s Roland-Garros final 🤩— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
A fairy tale vs a teenage sensation 🍿#RolandGarros pic.twitter.com/Q2vIHefS1Q
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଦୁଇ ଖେଳାଳି ପରସ୍ପର ସହ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ ଏବଂ କୋଷ୍ଟ୍ୟୁକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେ କେବଳ ପଛକୁ ବୁଲି କୋର୍ଟ ଫିଲିପ୍ ଚାଟ୍ରିଅର୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ହଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ କିସ୍ର ଇସାରା କରିଥିଲେ। ଏହି କୋର୍ଟରେ କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ୟୁକ୍ରେନର ପତାକା ଧରିଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପରିବେଶ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କାରଣ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ନେଟ୍ର ନିଜ ନିଜ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଖେଳାଳିମାନେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଉଠାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ନେଟ୍ ପାଖରେ ପରସ୍ପରର ଠିକ୍ ପାଖାପାଖି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି।