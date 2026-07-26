ETV Bharat / sports

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ, କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ

Mirabai Chanu: କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ମୀରାବାଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ୪୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଭାଗରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦମଦାର ଖେଳ ବଳରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି।

Mirabai Chanu Gold Medal CWG 2026
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 26, 2026 at 8:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mirabai Chanu Gold Medal CWG 2026: ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ୱେଟ୍‌ଲିଫ୍ଟର ତଥା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ପୁଣି ଥରେ ସାରା ଦେଶର ଟେକ ରଖିଛନ୍ତି। କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ମୀରାବାଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ୪୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଭାଗରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦମଦାର ଖେଳ ବଳରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାରେ କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ନିଜର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଛି!

ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ

ମହିଳାମାନଙ୍କ ୪୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଭାଗରେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ୮୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇ ରେକର୍ଡ ବୁକ୍‌ରେ ନିଜ ନାମ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ମୀରାବାଇ ନିଜର ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ଅତି ସହଜରେ ୮୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ କମନୱେଲଥ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ୮୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ୮୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇ ନୂଆ କମନୱେଲଥ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଛନ୍ତି।

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ର ଇତିହାସରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଓଜନ। ଏହା କେବଳ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ; ବରଂ କମନୱେଲଥଭୁକ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ବି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା (ଯେପରିକି ୱର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍, ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଇତ୍ୟାଦି)ରେ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଅଟେ।

ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ହୋଇଥିଲେ ବିଫଳ

ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ୮୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇବାର ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ଅସଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବାର୍‌ବେଲ୍‌କୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପରେ ସେ ଉଠି ସିଧା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ଦୁଇଥରର ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ ଖେଳ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ମୀରାବାଇ ଆରମ୍ଭରେ ଓଜନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥିବା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଓଜନ ତଳେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଖେଳଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ଋଷିକାନ୍ତ ସିଂହ ନିଜର ପ୍ରଥମ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମୋଟ ୨୬୪ କିଲୋଗ୍ରାମ (୧୨୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ସ୍ନାଚ୍ + ୧୪୩ କିଲୋଗ୍ରାମ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କ) ଓଜନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଭାରତ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲନ୍ ବଲ୍ସର ମହିଳା ପେୟାର୍ସ ସେକ୍ସନାଲ ପ୍ଲେ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତର ରୂପା ରାଣୀ ତିର୍କୀ ଏବଂ ପିଙ୍କି ସିଂହଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ନାମିବ୍ୟା ବିପକ୍ଷରେ ଟାଇବ୍ରେକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏକ କଡ଼ା ମୁକାବିଲାରେ ୦-୩ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

CWG 2026: କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଚମକିଲେ ଋଷିକାନ୍ତ, ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର; ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

TAGGED:

MIRABAI CHANU GOLD MEDAL CWG 2026
MIRABAI CHANU GOLD MEDAL
MIRABAI CHANU
ମୀରାବାଇ ଚାନୁ
COMMONWEALTH GAMES 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.