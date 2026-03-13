ETV Bharat / sports

"ସବୁଠୁ ବୋକା ଦଳ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା!" ମାଇକେଲ୍ ଭନ୍‌ଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ

ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରଦାର ସମୀକ୍ଷା ଓ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି।

Michael Vaughan’s Shocking Claim
ମାଇକେଲ୍ ଭନ୍‌ଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ (gettyimages)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 13, 2026 at 2:23 PM IST

1 Min Read
Michael Vaughan’s Shocking Claim, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରଦାର ସମୀକ୍ଷା ଓ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମାଇକେଲ୍ ଭନ୍‌ଙ୍କ ଏକ ବୟାନକୁ ନେଇ ହେଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଭନ୍ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ରହିଛି। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର "ସବୁଠୁ ବୋକା ଦଳ" ବୋଲି କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି।

ଭାରତକୁ ବିଦା କରିବାର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କଲା କି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା?

ଭନ୍‌ଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଖରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର କରିବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଭାବେ ହରାଇଲେ। ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ ୭୬ ରନର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ସଙ୍କଟରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା।

ସେହି ସମୟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚରେ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ନିକଟରୁ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଗଣିତ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ପାଇଁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରାସ୍ତା ଅତି କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା।

କ’ଣ କହିଲେ ମାଇକେଲ୍ ଭନ୍?

'ଷ୍ଟିକ୍ ଟୁ କ୍ରିକେଟ୍' (Stick to Cricket) ପୋଡକାଷ୍ଟରେ କଥା ହେବା ବେଳେ ଭନ୍ କହିଛନ୍ତି: "ମୁଁ କହୁଛି, ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠୁ ବୋକା ଦଳ କିଏ? ସେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଯଦି ସେମାନେ ସୁପର-୮ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ଜିତିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଭାରତ ବିଦା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଭାରତ ରୂପକ ବିଶାଳ ରଥ (Juggernaut) ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକାଇବାର ଥିଲା।"

ମାଇକେଲ୍ ଭନ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସେହି ବିଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ରୋକିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଭାରତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।"

ରଣନୀତିର ଅଭାବ?

ମାଇକେଲ୍ ଭନ୍‌ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଭଲ ଖେଳିଲେ ହେବନି, ବରଂ ଚତୁର ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ (ଭାରତ) କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଏପରିକି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ତିନିଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଭନ୍ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଭନ୍‌ଙ୍କ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ୱିମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବର ପରିପନ୍ଥୀ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ଏହାକୁ ଏକ 'କ୍ରୁର ସତ୍ୟ' ବୋଲି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି।

