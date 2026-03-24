ମିଆମି ଓପନ୍: ଜୋକୋଭିକ୍ଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଜାନିକ୍ ସିନର୍
Published : March 24, 2026 at 11:28 AM IST
Miami Open 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେନିସ୍ ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାନିକ୍ ସିନର୍ଙ୍କ ଜୟଯାତ୍ରା ଅଟକିବାର ନାଁ ନେଉନି। ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଆମି ଓପନ୍ରେ ଏକ ଦମଦାର ବିଜୟ ସହ ସିନର୍ ଏଟିପି (ATP) ମାଷ୍ଟର୍ସ ୧୦୦୦ ଇତିହାସରେ ନିଜ ନାଁରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ହାର୍ଡ ରକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଖେଳାଳି କୋରେଣ୍ଟିନ୍ ମୁଟେଟ୍ଙ୍କୁ ୬-୧, ୬-୪ ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ଭାଙ୍ଗିଲା ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିକ୍ଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ଏହି ବିଜୟ ସହ ସିନର୍ ମାଷ୍ଟର୍ସ ୧୦୦୦ ସ୍ତରରେ ଲଗାତାର ୨୬ଟି ସେଟ୍ ଜିତିବାର ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱର ମହାନ ଖେଳାଳି ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିକ୍ ୨୪ଟି ସେଟ୍ ଜିତି ଏହି ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାଁରେ ରଖିଥିଲେ। ଶନିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ସିନର୍ ଏହି ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଜିତି ସେ ଜୋକୋଭିକ୍ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିନର୍ଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଟେନିସର ନୂଆ "ପାୱାରହାଉସ୍" ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି।
The moment Jannik Sinner broke Novak Djokovic's record for the most consecutive sets won in Masters 1000 events by a man.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 24, 2026
25 in a row.
Unbelievable.
'ସନସାଇନ୍ ଡବଲ୍' ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସିନର୍
ଏହି ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ଇଟାଲୀୟ ଖେଳାଳି ଏବେ 'ସନସାଇନ୍ ଡବଲ୍' (ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱେଲ୍ସ ଏବଂ ମିଆମି ଓପନ୍ ଉଭୟ ଏକାସଙ୍ଗେ ଜିତିବା) ହାସଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ନିକଟରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ସେ ବେଶ୍ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ମିଆମିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ମିଆମି ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ୨୦୧୭ରେ ରୋଜର ଫେଡେରର୍ଙ୍କ ପରେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହେବେ।
ମ୍ୟାଚ୍ର କିଛି ଖାସ୍ ପରିସଂଖ୍ୟାନ:
- ଦମଦାର ସର୍ଭିସ୍: ସିନର୍ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସର୍ଭିସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ୮୭% ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ।
- ୱିନର୍ସ: ସେ ମୋଟ ୨୩ଟି ୱିନର୍ସ ମାରିଥିବା ବେଳେ ମୁଟେଟ୍ ମାତ୍ର ୧୧ଟି ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
- ବାମହାତୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦବଦବା: ବାମହାତୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହା ସିନର୍ଙ୍କ ଲଗାତାର ୨୧ତମ ବିଜୟ।
ସିନର୍ଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱର ଦୁଇ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଭାବେ ଥିବା ସିନର୍, ଏହି ଫର୍ମ ଜାରି ରଖିଲେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଜିତି ସାରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ସେ ନିଜର ଖେଳ ଶୈଳୀରେ କୋର୍ଟର ପ୍ରତିଟି କୋଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାପରେ ରଖୁଛନ୍ତି।
Sinner d. Corentin Moutet 6-1 6-4— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 24, 2026
Jannik just won his 26th consecutive set in Masters 1000 events.
That’s 2 more than Djokovic, who previously held the record for the most consecutive sets ever won in this format.
He’s also won 30 of his last 32 matches.
8th consecutive win… pic.twitter.com/JUZNwwrZP4
ଆଗାମୀ ମୁକାବିଲା
ମଙ୍ଗଳବାର ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡରେ ସିନର୍ ଆମେରିକାର ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳି ଆଲେକ୍ସ ମିଚେଲସେନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସିନର୍ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଖେଳ ସବୁବେଳେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ରାଉଣ୍ଡରେ କ’ଣ ହେଉଛି।" ଟେନିସ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନର୍ଙ୍କ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।