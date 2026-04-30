MI vs SRH: ହେଡ୍-କ୍ଲାସେନ୍‌ଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ, ମୁମ୍ବାଇକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ

MI vs SRH: ମୁମ୍ୱାଇ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ୨୪୪ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୧୮.୪ ଓଭରରେ ହାସଲ କରିନେଇଛି।

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 12:54 AM IST

MI vs SRH Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ୪୧ତମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୬ ୱିକେଟରେ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ୨୪୪ ରନ୍ ର ଏକ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୧୮.୪ ଓଭରରେ ହାସଲ କରିନେଇଛି।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ରାଇଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍‌ଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଅପରାଜିତ ୧୨୩ ରନର ଶତକୀୟ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ ୪୬ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୩୧ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ବୋଲିଂରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବେଳେ ଈଶାନ ମାଲିଙ୍ଗା, ଶାକିବ ହୁସେନ୍ ଓ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳକୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍‌ଙ୍କ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉଭୟ ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୨୯ ରନର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ୪୫ ରନର ପାରି ଖେଳି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍‌ଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ୭୬ ରନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ହେନ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ୩୦ ବଲ୍‌ରେ ଅପରାଜିତ ୬୫ ରନର ପାରି ଖେଳିବା ସହ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ କରାଇ ଫେରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବୋଲିଂରେ ଏ.ଏମ୍ ଗଜନଫର ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୬ଟିରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ୪ ଅଙ୍କ ସହ ୯ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୩ୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ପଛରେ ପକାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୬ଟି ବିଜୟ ଏବଂ ୧୨ ଅଙ୍କ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

