ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ନିଧନରେ ସ୍ତବ୍ଧ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ; ୱାଙ୍ଖେଡେରେ ଏପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ MI ଓ RCB ଖେଳାଳି

MI vs RCB: ମୁମ୍ବାଇ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳର ଖେଳାଳି ମହାନ ଭାରତୀୟ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ହାତରେ କଳା ପଟି ବାନ୍ଧି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।

Cricketers Tribute to Asha Bhosle
ୱାଙ୍ଖେଡେରେ ଏପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ MI ଓ RCB ଖେଳାଳି (IANS)
Published : April 12, 2026 at 8:27 PM IST

MI vs RCB IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୨୦ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ୱାଙ୍ଖେଡେ ମୈଦାନରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳି ମହାନ ଭାରତୀୟ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ହାତରେ କଳା ପଟି ବାନ୍ଧି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମିନିଟ୍‌ର ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୁଇ ଦଳର ଖେଳାଳି ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲେ।

୯୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ନିଧନ

ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କର ରବିବାର ୯୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି। ଶନିବାର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କଷ୍ଟ, ଛାତିରେ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ କ୍ଲାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।। ଯେଉଁଠାରେ ମଲ୍ଟି-ଅର୍ଗାନ ଫେଲ୍ୟୁଅର୍ (ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ଅଚଳ ହେବା) କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା ଭୋସଲେ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜର ଆଠ ଦଶକର ଦୀର୍ଘ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ଅଭୁଲା ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି।

RCB Cricketers Tribute to Asha Bhosle
ୱାଙ୍ଖେଡେରେ ଏପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ RCB ଖେଳାଳି (IANS)

ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବିରାଟ କୋହଲି

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପକ୍ଷରୁ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ନିଧନରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ଶେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶା ଭୋସଲେ ଜୀ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଜୀବିତ ରହିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।'

MI Cricketers Tribute to Asha Bhosle
ୱାଙ୍ଖେଡେରେ ଏପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ MI ଖେଳାଳି (IANS)

ଆଜିର ମୁକାବିଲା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ସିଜିନରେ ମୁମ୍ବାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆରସିବି (RCB) ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ଦୁଇଟି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।

ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ-11

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ: ରୋହିତ ଶର୍ମା, ରେୟାନ୍ ରିକେଲ୍ଟନ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଅଧିନାୟକ), ନମନ ଧୀର, ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ, ମୟଙ୍କ ମାର୍କଣ୍ଡେ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା।

ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ, ବିରାଟ କୋହଲି, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ, ରଜତ ପାଟିଦାର (ଅଧିନାୟକ), ଟମ୍ ଡେଭିଡ୍, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ଡ, କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଜାକବ ଡଫି, ସୁୟଶ ଶର୍ମା।

