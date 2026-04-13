ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ; ମୁମ୍ୱାଇକୁ ୧୮ ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଆରସିବି
MI vs RCB: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି।
Published : April 13, 2026 at 12:53 AM IST
MI vs RCB Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ରବିବାର ମୁମ୍ବାଇକୁ ତା'ର ଘରୋଇ ମୈଦାନରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୧୮ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆରସିବି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୪୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳକୁ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟର ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଦଳ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କେବଳ ୨୨୨ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା।
ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଆରସିବିକୁ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ମିଶି ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ମାତ୍ର ୧୦.୫ ଓଭରରେ ୧୨୦ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ ସଲ୍ଟ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମାତ୍ର ୩୬ ବଲରେ ୨୧୬ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟରେ ୭୮ ରନର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ନିଜର ଏହି ଇନିଂସରେ ସଲ୍ଟ ୬ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୬ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ କୋହଲି ଆଙ୍କର୍ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ୩୮ ବଲରେ ୫ଟି ଚୌକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହାୟତାରେ ୫୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
ଏହାପରେ ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର ବିସ୍ଫୋରକ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୨୦ଟି ବଲର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ୫୩ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ରଜତ ନିଜର ଏହି ଇନିଂସରେ ୨୬୫ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୪ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୫ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଜିତେଶ ଶର୍ମା ୯ଟି ବଲ୍ ଖେଳିବା ପରେ କେବଳ ୧୦ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଶେଷ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର ୧୬ଟି ବଲରେ ୨୧୨ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟରେ ୩୪ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ଡ ୨ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ବୋଲିଂରେ ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ, ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଆରସିବି ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ୨୪୧ ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ରହିଥିଲା। ରେୟାନ ରିକେଲଟନ୍ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଭଲ ଲୟରେ ଥିବା ଜଣାପଡୁଥିଲେ। ତେବେ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରୋହିତ ୧୯ ରନ୍ କରି ରିଟାୟର୍ଡ ହର୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ରିକେଲଟନ୍ ୨୨ଟି ବଲରେ ୩ଟି ଚୌକା ଓ ୩ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୩୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଭଲ ଆରମ୍ଭର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ୨୨ଟି ବଲରେ ୩୩ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତିଲକ ବର୍ମା ମାତ୍ର ଏକ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କିଛି ଦମଦାର ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ୨୨ଟି ବଲରେ ୪୦ ରନ୍ କରି ଜାକୋବ ଡଫିଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନିଜର ଏହି ପାରିରେ ୬ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ନମନ ଧୀର ମାତ୍ର ଏକ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଶେରଫେନ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ ବିସ୍ଫୋରକ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର ୩୧ଟି ବଲରେ ୭୧ ରନର ଅପରାଜିତ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦଳକୁ ଜିତାଇ ପାରିନଥିଲେ। ରଦରଫୋର୍ଡ ନିଜର ଏହି ପାରିରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଏବଂ ୯ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ବୋଲିଂରେ ଆରସିବି ପକ୍ଷରୁ ସୁୟଶ ଶର୍ମା ସର୍ବାଧିକ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଜାକୋବ ଡଫି ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।