ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ-ପଞ୍ଜାବ ମଧ୍ୟରେ ମହାଲଢ଼େଇ: କିଏ ମାରିବ ବାଜି? ଜାଣନ୍ତୁ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 16, 2026 at 10:26 AM IST

MI vs PBKS IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ୨୪ତମ ମୁକାବିଲା ଆଜି (୧୬ ଏପ୍ରିଲ) ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ପଞ୍ଜାବ ଦଳ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ନଥିବା ବେଳେ, ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ମାତ୍ର ୧ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ୱାଇ କ୍ରମାଗତ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ଆଜି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି।

ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟରେ ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ଇତିହାସରେ ମୋଟ ୩୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଦଳ ୧୭ଟି ଲେଖାଁଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡରେ ଉଭୟ ଦଳ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। MI ବନାମ PBKS ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୨୩୦ ରନ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ୮୭ ରନ୍ ରହିଛି।

ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ରେକର୍ଡ

ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧୨୫ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଦଳ ୫୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବାବେଳେ ପିଛା କରୁଥିବା (Chasing) ଦଳ ୬୭ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ୱାଙ୍ଖେଡେରେ ଟସ୍ ଜିତୁଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାରଣ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୨୪୦ ରନ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ୬୭ ରନ୍ ରହିଛି।

ପାଣିପାଗ

ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇର ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ ରହିବ। କାରଣ ବର୍ଷାର କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ ନାହିଁ। ତାପମାତ୍ରା ୩୫ ଡିଗ୍ରୀରୁ ୨୪ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୨୧ କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା (Humidity) ୪୯% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମୁକାବଲା ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ୱାଙ୍ଖେଡେର ପିଚ୍ ନାଲି ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବାଉନ୍ସ (Bounce) ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ (High-scoring) ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।

ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍:

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ: ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ (ୱିକେଟ କିପର), କୁପର କନୋଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ନେହାଲ ୱାଧେରା, ଶଶାଙ୍କ ସିଂ, ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ବିଜୟକୁମାର ବୈଶାଖ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ବିଷ୍ଣୁ ବିନୋଦ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡଗେ, ୟଶ ଠାକୁର, ହରପ୍ରୀତ ବ୍ରାର୍, ମିଚେଲ ଓଭେନ, ହରନୂର ସିଂ, ମୁସୀର ଖାନ, ପାଇଲା ଅବିନାଶ, ବିଶାଲ ନିଷାଦ, ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଓମରଜାଇ, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ, ପ୍ରବୀଣ ଦୁବେ, ବେନ ଦ୍ୱାରସୁଇସ।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ: ରିୟାନ ରିକେଲଟନ (ୱିକେଟ କିପର), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଅଧିନାୟକ), ଶେରଫେନ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ, ନମନ ଧୀର, ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ, ମୟଙ୍କ ମାର୍କଣ୍ଡେ, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, କରବିନ ବସ୍କ, ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର, ରଘୁ ଶର୍ମା, ରାଜ ବାୱା, ଦୀପକ ଚହର, କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡି କକ୍, ୱିଲ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ମୟଙ୍କ ରାୱତ, ଅଥର୍ବ ଅଙ୍କୋଲେକର, ରବିନ ମିଞ୍ଜ୍, ଏଏମ ଗଜନଫର, ଦାନିଶ ମାଲେୱାର, ମହମ୍ମଦ ସାଲାଉଦ୍ଦିନ ଇଝାର।

