MI vs LSG: ଆଜି ୱାଙ୍ଖେଡ଼େରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ମୁମ୍ବାଇ-ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦଳର ପଲ୍ଲା ଭାରି?
MI vs LSG: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଆଜି (୪ ମଇ) ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ୪୭ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
Published : May 4, 2026 at 9:52 AM IST
MI vs LSG IPL 2026: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଆଜି (୪ ମଇ) ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ୪୭ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି ୬ ୱିକେଟରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଦଳ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ କେକେଆର୍ ବିପକ୍ଷରେ ସୁପର ଓଭରରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଉଭୟ ଦଳ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ।
ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ
ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଦଳ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ ସିଜିନରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ
ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ ସର୍ବଦା ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କାରଣ ଏଠାକାର ପିଚ୍ ନାଲି ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ବାଉନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ବଲ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆସିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ୱିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏହି ପିଚ୍ରେ ଘାସ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ଏଠାରେ ଟସ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ, କାରଣ ଯେଉଁ ଅଧିନାୟକ ଟସ୍ ଜିତନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ପାଣିପାଗ
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ମୁମ୍ୱାଇର ପାଣିପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ରହିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବ। ସେହିପରି ଆଜି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ପୂରା ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍:
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ୱିଲ୍ ଜାକ୍ସ, ରାଇନ୍ ରିକେଲଟନ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ନମନ ଧୀର, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଅଧିନାୟକ), ରୋବିନ ମିଞ୍ଜ୍, କ୍ରିଶ ଭଗତ, ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଏଏମ୍ ଗଜନଫର, ରଘୁ ଶର୍ମା, ରାଜ ବାୱା, ମୟଙ୍କ ରାୱତ, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁର, ଅଶ୍ୱାନୀ କୁମାର, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଦୀପକ ଚହର, କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡି କକ୍, କୋର୍ବିନ ବୋଶ୍, କେଶବ ମହାରାଜ, ଶେରଫେନ୍ ରୁଥରଫୋର୍ଡ, ମୟଙ୍କ ମାର୍କଣ୍ଡେ, ଦାନିଶ ମାଲେୱାର, ମହମ୍ମଦ ସାଲାଉଦ୍ଦିନ ଇଜହାର।
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ଏଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ, ମିଚେଲ ମାର୍ଶ, ରିଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟ୍ କିପର/ଅଧିନାୟକ), ନିକୋଲାସ ପୁରନ, ଆୟୁଷ ବାଦୋନୀ, ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ, ହିମ୍ମତ ସିଂ, ଜର୍ଜ ଲିଣ୍ଡେ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ଦିଗଭେଶ ସିଂ ରାଠୀ, ମୋହସିନ ଖାନ, ଅକ୍ଷତ ରଘୁବଂଶୀ, ଅବଦୁଲ ସମଦ, ଆଭେଶ ଖାନ, ମଣିମାରନ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଜୋଶ ଇଙ୍ଗଲିସ, ଏନ୍ରିଚ୍ ନୋର୍ଟଜେ, ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଟ୍ଜକେ, ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ, ଆକାଶ ମହାରାଜ ସିଂ, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ଅର୍ଶିନ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ, ନମନ ତିୱାରୀ।