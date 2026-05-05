MI vs LSG: ରୋହିତ-ରିକଲଟନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ, ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ମୁମ୍ୱାଇ

MI vs LSG: ସୋମବାର (୪ ମଇ) ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚକୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୬ ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଛି।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 5, 2026 at 12:35 AM IST

MI vs LSG Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ୪୭ତମ ମୁକାବିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ସୋମବାର (୪ ମଇ) ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୬ ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ୨୨୯ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ମୁମ୍ବାଇ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୮.୪ ଓଭରରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୨୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପାଇଁ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଏବଂ ଜଶ୍ ଇଙ୍ଗଲିସ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଖେଳାଳି ୨.୩ ଓଭରରେ ୨୯ ରନର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଜଶ୍ ୫ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୧୩ ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ନିକୋଲାସ ପୂରନ ମିଚେଲ ମାର୍ଶଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୩୪ଟି ବଲ୍‌ରେ ୯୪ ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ୧୨୩ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।

ମାତ୍ର ୧୬ଟି ବଲ୍‌ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିବା ପୁରନ ୨୧ଟି ବଲ୍‌ରେ ୬୩ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଇନିଂସରେ ୮ଟି ଛକା ଏବଂ ୧ଟି ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ମାର୍ଶ ୨୫ଟି ବଲ୍‌ରେ ୩ଟି ଛକା ଏବଂ ୪ଟି ଚୌକା ସହ ୪୪ ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଏଡେନ ମାର୍କରମ ଅଧିନାୟକ ଓ ଋଷଭ ପନ୍ତ (୧୫) ମିଶି ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୨୩ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ସେହିପରି ହିମ୍ମତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମିଶି ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୪୭ଟି ବଲ୍‌ରେ ୬୮ ରନର ଅପରାଜିତ ଭାଗିଦାରୀ କରି ଦଳକୁ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।

ମାର୍କରମ ୨୫ଟି ବଲ୍‌ରେ ୩୧ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ହିମ୍ମତ ସିଂ ୩୧ଟି ବଲ୍‌ରେ ୪ଟି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସହ ୪୦ ରନର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ମୁମ୍ୱାଇ ପକ୍ଷରୁ କର୍ବିନ୍ ବଶ୍ ୨୦ ରନ୍ ଦେଇ ସର୍ବାଧିକ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏମ୍ ଗଜନଫର, ୱିଲ୍ ଜାକ୍ସ ଓ ରଘୁ ଶର୍ମା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଏପରି ଥିଲା ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଇନିଂସ

୨୨୯ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ରାୟନ୍ ରିକଲଟନ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୪୩ ରନର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥିଲା। ରାୟନ୍ ରିକଲଟନ ୩୨ଟି ବଲ୍‌ରେ ୮୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଇନିଂସରେ ୬ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୮ଟି ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୮୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଇନିଂସରେ ୬ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୭ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମାତ୍ର ୧୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ନମନ ଧୀର ୨୩ ଏବଂ ୱିଲ୍ ଜାକ୍ସ ୧୦ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହି ମୁମ୍ୱାଇକୁ ବଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ ପାଇଁ ଏମ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଏବଂ ମୋହସିନ ଖାନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

