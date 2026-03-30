IPL 2026: କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ରୋହିତ; ଆଇପିଏଲ୍ରେ ରଚିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ
Published : March 30, 2026 at 2:41 PM IST
Rohit Sharma Records: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ବିପକ୍ଷରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପଡ଼ିଆର ଚାରିଆଡ଼େ ଚୌକା ଓ ଛକାର ବର୍ଷା କରିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୨୨୧ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରନ୍ ଚେଜ୍ର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛି।
ଗର୍ଜିଲା ରୋହିତଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍: ଭାଙ୍ଗିଲା ଅନେକ ରେକର୍ଡ
ରୋହିତ ମାତ୍ର ୭୮ ରନର ପାଳି ଖେଳିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଇନିଂସରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରୂପ ଦେଖାଇଲେ, ତାହା ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚମତ୍କାର ୨୦୫.୨୬ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ରୋହିତ ୬ଟି ଛକା ଓ ୬ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ଭାବେ ରିୟାନ୍ ରିକେଲଟନଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ୧୪୮ ରନର ଏକ ଦମଦାର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ଦଳର ବିଜୟ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲେ।
ରୋହିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କରିଥିଲେ ୫ଟି ବଡ଼ ରେକର୍ଡ:
- ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ: ରୋହିତ ମାତ୍ର ୨୩ ବଲ୍ରେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୫ ଫାଇନାଲରେ ଚେନ୍ନାଇ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ୨୫ ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଥିଲେ।
- ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ: କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିବାରେ ରୋହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କେକେଆର୍ ବିପକ୍ଷରେ ମୋଟ ୧,୧୬୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ (ପଞ୍ଜାବ ବିପକ୍ଷରେ ୧,୧୫୯ ରନ୍) ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।
- ପଚାଶ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ: ରୋହିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ୫୦ ଥର ୫୦ ରନରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁବାରେ ସେ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍।
- ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ‘ସିକ୍ସର କିଙ୍ଗ୍’: ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ୫୫୦ଟି ଛକା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ରୋହିତ। ସେ ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏସୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୫୦ ଛକା ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି।
- KKR ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍: ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ରୋହିତ ଏବେ କୋଲକାତା ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ୱାର୍ଣ୍ଣର ୧,୦୯୩ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ରୋହିତ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି।
ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ରୋହିତଙ୍କୁ ମଳିଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ମାଲିକାଣୀ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ପରେ ଦଳର ଡ୍ରେସିଂ ରୁମକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ, ସେ 'ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ' ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜର୍ସିରେ MI ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ କରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି।
"𝙔𝙚𝙝 𝙈𝙪𝙢𝙗𝙖𝙞 𝙄𝙣𝙙𝙞𝙖𝙣𝙨 𝙠𝙖 𝙫𝙖𝙣𝙫𝙖𝙖𝙨 𝙩𝙝𝙖 14 𝙨𝙖𝙖𝙡 𝙠𝙖, 𝙖𝙪𝙧 𝙝𝙪𝙢 𝙡𝙤𝙜 𝙟𝙚𝙚𝙩 𝙠𝙖𝙧 𝙖𝙮𝙚 𝙝𝙖𝙞𝙣!"
ଏହୁ ଭିଡିଓରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦଳକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବିଗତ ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଜୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ବିଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ଶେଷରେ ଏହି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛୁ, ଆମେ ଯାହା ବି ସଫଳତା ପାଇଛୁ ତାହାର ଶ୍ରେୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ, ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚା ରଖନ୍ତୁ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ।"