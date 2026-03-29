MI vs KKR: ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ: ୩୦୦ ମ୍ୟାଚ୍ର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ
IPL 2026 ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି।
Published : March 29, 2026 at 7:17 PM IST
MI vs KKR, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ରବିବାର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଆଇପିଏଲ୍-୨୦୨୬ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ପାଞ୍ଚଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (MI) ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ରବିବାର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ନିଜର ୩୦୦ତମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂରଣ କରିଛି।
ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁବାରେ ମୁମ୍ବାଇ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଟିମ୍ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଦେଖିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ସମରସେଟ୍ (୩୦୩ ମ୍ୟାଚ୍) ହିଁ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।
କେମିତି ରହିଛି ମୁମ୍ବାଇର ଯାତ୍ରା?
୧୮ଟି ସିଜନ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଇପିଏଲରେ ୨୭୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ଟି-୨୦ରେ ୨୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଅନ୍ୟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (୨୮୭ ମ୍ୟାଚ୍) ଏବଂ କୋଲକାତା (୨୮୧ ମ୍ୟାଚ୍) ଏହି ତାଲିକାରେ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ‘ଅଭିଶାପ’ କ’ଣ କଟିବ?
ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେତିକି ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା। ଗତ ୧୪ ବର୍ଷ ହେବ ମୁମ୍ବାଇ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ଶେଷଥର ପାଇଁ ୨୦୧୨ରେ ଚେନ୍ନାଇକୁ ହରାଇ ଦଳ ବିଜୟରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରିସଂଖ୍ୟାନ କହୁଛି ଯେ, ୧୮ଟି ସିଜନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ମୁମ୍ବାଇ ୧୪ଟି ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି ଏବଂ ମାତ୍ର ୪ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।
🚨 Toss 🚨@mipaltan have won the toss and elected to bowl first against @KKRiders in Match 2⃣— IndianPremierLeague (@IPL) March 29, 2026
Updates ▶️ https://t.co/JmJcgsoHQ7#TATAIPL | #KhelBindaas | #MIvKKR pic.twitter.com/GgI4BwiTd7
ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ 11-
କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ: ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାନେ (ଅଧିନାୟକ), କାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ୍ ରଘୁବଂଶୀ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ରମଣଦୀପ ସିଂ, ଅନୁକୁଲ ରୟ, ସୁନୀଲ ନାରିନ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ବୈଭବ ଆରୋରା, ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରାବାନୀ
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ : ରୋହିତ ଶର୍ମା, ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଅଧିନାୟକ), ଶେରଫେନ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ, ନମନ ଧୀର, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ମୟଙ୍କ ମାର୍କାଣ୍ଡେ, ଏଏମ ଗଜନଫର, ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା
ଗତ ସିଜନ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍-୨ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ଠାରୁ ହାରି ଦଳ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ମୁମ୍ବାଇ ଷଷ୍ଠ ଟାଇଟଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ।