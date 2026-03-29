MI vs KKR IPL 2026: 13 ବର୍ଷ ପରେ ବିଜୟରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ
KKRର ୨୨୧ ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମୁମ୍ବାଇ ୧୯.୧ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୪ ୱିକେଟ ହରାଇ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା ।
Published : March 29, 2026 at 11:34 PM IST
MI vs KKR IPL 2026 ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ । 221 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟକୁ 4 ଓ୍ବିକେଟ ବିନିମୟରେ ହାସଲ କଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ । 19.1 ଓଭରରେ ହାତରେ 6 ଓ୍ବିକେଟ ଥାଇ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଦେଇଥିବା ଟାର୍ଗେଟ୍ ପିଛା କଲା ଘରୋଇ ଟିମ୍ । ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତି ଓ୍ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍ । ଟସ୍ ଜିତି ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲା । ତେବେ ବ୍ୟାଟିଂ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ କୋଲକତା ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି 20 ଓଭରରେ 4 ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ 220 ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲା ।
ଓ୍ୱାଙ୍ଖଡେ ପିଚରେ ହାଇସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା । କାରଣ ପିଚ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ସହାଇବ ବୋଲି କ୍ରିକେଟ ପଣ୍ଡିତ ମତ ରଖିଥିଲେ । ତେବେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇ କେକେଆର ଅଧିନାୟକ ରାହାଣେଙ୍କ 67 ରନ୍, ଫିନ୍ ଆଲେନଙ୍କ 37 ରନ, ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ 51 ଏବଂ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ 33 ରନ ବଳରେ 220 ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।
ବୋଲିଂରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର 6 ଜଣ ବୋଲର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ । ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁର । ସେ 4 ଓଭର ବୋଲିଂ କରି 39 ରନ ବିନିମୟରେ 3ଟି ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିଲେ । ତେବେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା 4 ଓଭରରେ 35 ରନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ।
ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ମୁମ୍ବାଇ ବ୍ୟାଟର ବିସ୍ଫୋରକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ରୟାନ ରିକେଲଟନ୍ 148 ରନର ଶତକୀୟ ଭାଗିଦାରି କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର 11.5 ଓଭରରେ ଏହି ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ । ତେବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା 78ରନ, ରିକେଲଟନ 81 ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ଦଳକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ ଉପଯୋଗୀ ଇନିଂସ ଖେଳି ମୁମ୍ବାଇକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ ।
ବୋଲିଂରେ କେକେଆର ମଧ୍ୟ 6 ଜଣ ବୋଲରଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବୋଲର ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।