MI vs KKR: ୱାଙ୍ଖେଡେରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ମୁମ୍ବାଇ-କୋଲକାତା; ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?
Published : March 29, 2026 at 12:07 AM IST
MI vs KKR Match Preview, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ଉତ୍ସାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମୁମ୍ବାଇର ଐତିହାସିକ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପାଞ୍ଚଥରର ଚାମ୍ପିଅନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (MI) ଏବଂ ତିନିଥରର ବିଜେତା କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଚଳିତ ସିଜିନର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଦଳ ବିଜୟରୁ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁରୁଣା ଓ ନୂଆର ସମନ୍ୱୟ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର କମାଣ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ଗତ ସିଜିନରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିଥିଲେ ବି ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅଲରାଉଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଦଳ ପୁଣି ଭରସା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏକ ଚମକପ୍ରଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଅଭିଜ୍ଞ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେଙ୍କୁ ଦଳ ପୁଣିଥରେ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କୁ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରହାଣେଙ୍କ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରଣନୀତି କେକେଆର୍ ପାଇଁ କେତେ ସଫଳ ହେବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।
ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ
ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଦେଖିଲେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସବୁବେଳେ କୋଲକାତା ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ୩୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ୨୪ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଲକାତା ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
ୱାଙ୍ଖେଡେରେ ମୁମ୍ବାଇର ରେକର୍ଡ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରହିଛି। ଏଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ମୁମ୍ବାଇ ୧୦ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ତେବେ ୨୦୨୪ ସିଜିନରେ କେକେଆର୍ ଏଠାରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇଛି।
ନଜରରେ ରୋହିତ ଓ ନରିନ୍ଙ୍କ ଲଢ଼େଇ
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି 'ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍' ରୋହିତ ଶର୍ମା। କୋଲକାତା ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେକେଆର୍ ବିରୋଧରେ ୧,୦୮୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଓ ୬ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କେକେଆର୍ର ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ପିନର ସୁନୀଲ ନରିନ୍ ରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ନରିନ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ରୋହିତଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ୯ ଥର ଆଉଟ୍ କରିସାରିଲେଣି।
ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ
ୱାଙ୍ଖେଡେର ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ନୂତନ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓଭର ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ କେକେଆର୍ ପାଖରେ କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ଙ୍କ ଭଳି ବିସ୍ଫୋରକ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ (Playing XI):
MI: ରୋହିତ ଶର୍ମା, କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡି କକ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଅଧିନାୟକ), ୱିଲ୍ ଜାକ୍ସ, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଦୀପକ ଚହର, ମୟଙ୍କ ମାର୍କଣ୍ଡେ।
KKR: ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ (ଅଧିନାୟକ), କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେ, ରୋଭମାନ ପାୱେଲ, ସୁନୀଲ ନରିନ୍, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଉମ୍ରାନ ମଲିକ, ବୈଭବ ଆରୋରା, ମାଥିସା ପଥିରାନା।