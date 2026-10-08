ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର କୋଚ୍ ଏବେ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଖେଳାଳି! ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଲେ ପୋଲାର୍ଡ
SA20 2027: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ସାଥ୍ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ପରିବାରରେ ସାମିଲ ହେଲେ କିରନ ପୋଲାର୍ଡ।
Published : October 8, 2026 at 10:46 AM IST
Pollard Joins CSK Franchise: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ପୂର୍ବତନ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କିରନ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କୁ ଜୋବର୍ଗ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ୨୦୨୭ ଏସଏ୨୦ (SA20) ସିଜନ୍ ପାଇଁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ପୋଲାର୍ଡ ଏମଆଇ କେପଟାଉନ୍ ପାଇଁ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କୁ ୧.୫ ମିଲିୟନ ର୍ୟାଣ୍ଡରେ କିଣିଛି। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୮୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହି ଦଳରେ ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ।
ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୨ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିସାରିଥିବା ପୋଲାର୍ଡ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଟି୨୦ ଲିଗ୍ରେ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସନ୍ତି। ତେବେ ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟି୨୦ ଲିଗ୍ ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜଡ଼ିତ ରହିବା ପରେ ପୋଲାର୍ଡ ଆଇପିଏଲ୍କୁ ବାଏ ବାଏ କହିଥିଲେ।
SA20 ରେ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ କିପରି ରହିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ପୋଲାର୍ଡ ଏସଏ୨୦ ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ୧୧ଟି ପାଳିରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସେ ୨୯.୫୭ ଆଭରେଜ୍ ଏବଂ ୧୭୧.୦୭ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୨୦୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୩୩* ରନ୍ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଏହି ଲିଗ୍ରେ ବୋଲିଂ କରି ପୋଲାର୍ଡ ୮ଟି ପାଳିରେ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ୨/୨୨ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ସିଜନ୍ରେ ସେ ନିଜର ନୂଆ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବା ବେଶ୍ ମଜାଦାର ହେବ।
Multiverse of madness is real 😱🔥 Pollard is a Super king 💛 #WhistleForJoburg #SA20 https://t.co/iY2NV4Ssj1— Joburg Superfans (@joburgsuperfans) October 7, 2026
କିରନ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ଟି୨୦ କ୍ୟାରିୟର:
ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ଟି୨୦ କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଲମ୍ବା ରହିଛି। ସେ ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ନିଜର ଟି୨୦ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ୭୫୪ଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଲେଣି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ୬୭୧ଟି ପାଳିରେ ପୋଲାର୍ଡ ୩୧.୭୧ ହାରାହାରି ଏବଂ ୧୫୦.୯୨ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୧୪୯୯୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ୨ଟି ଶତକ ଏବଂ ୭୧ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୧୦୪ ରନ୍ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ୪୩୬ଟି ପାଳିରେ ବୋଲିଂ କରି ସେ ୨.୩୬ ଅଉସତରେ ୩୪୧ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ୪/୧୫ ରହିଛି। ବୋଲିଂରେ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ୮.୨୭ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ୮ ଥର '୪-ୱିକେଟ୍ ହଲ୍' ନେଇସାରିଛନ୍ତି।
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଲେ ଜେସନ୍ ରୋଲ୍ସ:
ଏସଏ୨୦ ୨୦୨୭ ନିଲାମୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା, ଯିଏ କି ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି (୨୦ ବର୍ଷ) ସାନ ଥିଲେ। ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା U19 କ୍ରିକେଟର ଜେସନ୍ ରୋଲ୍ସ ଏହି ସିଜନ୍ର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଜୋବର୍ଗ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ୨.୯ ମିଲିୟନ ର୍ୟାଣ୍ଡରେ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି।