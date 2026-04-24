MI କଣ ସତରେ ଚିଟିଂ କରିଥିଲା? କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ପରେ ବି କେମିତି ମିଳିଲା 'କନକସନ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ', ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ କୋଚ୍‌

MI vs CSK IPL 2026: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଠାରୁ ୧୦୩ ରନର ପରାସ୍ତ ହେବା ସହିତ ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ 'ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ' (ବଦଳ ଖେଳାଳି)କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି।

ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କ 'କନକସନ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ'କୁ ନେଇ ବିବାଦ
Published : April 24, 2026 at 4:35 PM IST

IPL 2026 Controversy, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୩୩ତମ ମ୍ୟାଚରେ ପାଞ୍ଚଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ୧୦୩ ରନର ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଚଳିତ ସିଜନରେ ମୁମ୍ବାଇର ଏହା ପଞ୍ଚମ ପରାଜୟ ଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ 'ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ' (ବଦଳ ଖେଳାଳି)କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ଚିଟିଂ କରିଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସିଏସକେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସାଣ୍ଟନର୍ କ୍ୟାଚ୍ ତ ଧରିନେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସିଏସକେ ପାଳିର ୧୭ତମ ଓଭରରେ ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁମ୍ୱାଇ ଦଳ 'କନକସନ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ' (ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଜନିତ ବଦଳ ଖେଳାଳି) କାହିଁକି ନେଲା?

ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍ ଆହତ ହେବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ 'କନକସନ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ' ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲା। ଦଳକୁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମିଳିଗଲା ଏବଂ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କ ବଦଳରେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ଏହା ଉପରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା ସମୟରେ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତଳେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଦଳ କନକସନ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା।

ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କହିଛନ୍ତି, “ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ତା’ପରେ ବେକ ଏବଂ ତା’ପରେ କାନ୍ଧ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସ୍କାନିଂ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କାନ୍ଧରେ ବରଫ ଲଗାଯାଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ମନେ କରୁନଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କାନିଂ ପାଇଁ ପଠାଇଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ କନକସନ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମାଗିଲୁ।”

ମୁମ୍ବାଇର ଏହି ଦାବି ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଏବଂ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଦିଆଗଲା। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଉପରେ ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ ମଜାଳିଆ ଅନ୍ଦାଜରେ କହିଛନ୍ତି, “ମିଚ୍ (ସାଣ୍ଟନର୍) ନିରାଶ ହେବେ ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଆଘାତ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ନୁହେଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବେ ଆମେ ଦେଖିବୁ।”

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆହତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସାଣ୍ଟନର୍ ନିଜର ଚାରି ଓଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ୪୪ ରନ୍ ଦେଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ (ସରଫରାଜ ଖାନଙ୍କ) ନେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିନଥିଲେ। ସେ ୮ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି କେବଳ ୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ସିଏସକେ ବିପକ୍ଷରେ ୨୦୮ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି ୧୯ ଓଭରରେ ୧୦୪ ରନ୍ କରି ଅଲ୍-ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

