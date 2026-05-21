କୋଲକାତା ହାତରୁ ପରାଜୟ ପରେ ବଢ଼ିଲା ହାଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ବିସିସିଆଇ ନେଲା କଡ଼ା ଆକ୍ସନ!

କୋଲକାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାରିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ହାଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି।

ହାଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (IANS)
Published : May 21, 2026 at 8:39 PM IST

Hardik Pandya IPL Fine: କୋଲକାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାରିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହି ପରାଜୟ ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଏହି ଖରାପ ସିଜନ ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଅଧିନାୟକ ହାଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୁଧବାର (୨୧ ମଇ) ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହାଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ରାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ। ସେ ମ୍ୟାଚର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

କଣ ଥିଲା ପୂରା ଘଟଣା?

ଏହି ଘଟଣା କୋଲକାତାର ବ୍ୟାଟିଂର ୧୦ମ ଓଭରର ଅଟେ। ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ଖରାପ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇ ହାତରୁ ଖସିଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଅଧିନାୟକ ହାଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନିଜ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିନଥିଲେ। ଓଭରର ୪ର୍ଥ ବଲ୍ ପକାଇବା ପରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଗରେ ୱିକେଟ୍‌ ଉପରେ ହାତ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ବେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଆଚରଣକୁ ଆଇପିଏଲ୍ ନିୟମର ବିରୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି।

ଆଇପିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ଆଧିକାରିକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ହାଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ନିୟମର ଲେଭଲ୍-୧ ରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ନିୟମ ୨.୨ ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ (ଯେପରିକି ୱିକେଟ୍) କିମ୍ବା ପଡ଼ିଆର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା ସେଥିରେ ନିଜର ରାଗ ସୁଝାଇବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଭୁଲ୍ ଯୋଗୁଁ ହାଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଗୋଟିଏ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ରାଜୀବ ସେଠ୍‌ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ନିଜ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଲେଭଲ୍-୧ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଗକୁ ଆଉ କୌଣସି ଶୁଣାଣି ହେବ ନାହିଁ।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଚଳିତ ସିଜନର ନିଜର ୧୩ତମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ମୁକାବିଲା କେକେଆର ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମୁମ୍ବାଇ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୪୭ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଯାହାକୁ କେକେଆର ୧୮.୫ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା ଏବଂ କୋଲକାତା ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୪ ୱିକେଟ୍‌ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ନିଜେ ହାଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ କରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ହାଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୨୭ଟି ବଲ୍‌ରେ ମାତ୍ର ୨୬ ରନ୍‌ର ଏକ ଛୋଟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ହାଦ୍ଦିକ ୨ ଓଭରରେ ୧୩ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା।

