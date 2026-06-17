ETV Bharat / sports

ARG vs ALG: ମେସିଙ୍କ ଚମତ୍କାର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍; ଆଲଜେରିଆକୁ ୩-୦ରେ ହରାଇଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା

FIFA 2026: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଆଲଜେରିଆକୁ ୩-୦ ଗୋଲରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଏକତରଫା ବିଜୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିରୋ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର ଲିଓନେଲ ମେସି ରହିଥିଲେ।

Argentina vs Algeria Results Messi Magic Secures Dominant 3-0 Victory
ଆଲଜେରିଆକୁ ୩-୦ରେ ହରାଇଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 17, 2026 at 9:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA 2026 ARG vs ALG: ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ବିଜୟ ସହ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଆଲଜେରିଆକୁ ୩-୦ ଗୋଲରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଏକତରଫା ବିଜୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିରୋ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର ତଥା ଅଧିନାୟକ ଲିଓନେଲ ମେସି ରହିଥିଲେ। ମେସି ପଡ଼ିଆରେ ନିଜର ଯାଦୁକରୀ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏକ ଚମତ୍କାର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳର ରକ୍ଷଣଭାଗ (ଡିଫେନ୍ସ)କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ମେସିଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି।

୨୦୦ତମ ମ୍ୟାଚରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଐତିହାସିକ ଥିଲା। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଜର୍ସିରେ ଏହା ତାଙ୍କର ୨୦୦ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସହ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମେସି ବିଶ୍ୱର ସେହି କେତେକ ମନୋନୀତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ୬ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ୩୮ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରିବ୍ଲିଂ ଏବଂ ସଠିକତା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଝୁମିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।

ବିଶ୍ୱକପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍

ମେସି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏମ୍ବାପେଙ୍କ ନାମରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ୧୪ଟି ଗୋଲ୍ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମେସି ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ୩ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇ ନିଜର ମୋଟ ଗୋଲ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ୧୬ରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମେସି କେଇଟା ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ବାପେଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ, ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ଜର୍ମାନୀର ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ମିରୋସ୍ଲାଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ (୧୬ ଗୋଲ୍)ଙ୍କ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ବନିଯାଇଛନ୍ତି।

୧୭ତମ ମିନିଟରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍

ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆଲଜେରିଆ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲା। ଖେଳର ୧୭ତମ ମିନିଟରେ ହିଁ ମେସିଙ୍କ ଯାଦୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରୋଡ୍ରିଗୋ ଡି ପଲ୍‌ଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର ପାସ୍‌କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସେ ଆଲଜେରିଆର ଗୋଲକିପରଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ଦଳର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ। ଏହାପରେ ୬୦ତମ ମିନିଟରେ ମେସି ନିଜେ ଖେଳକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ନିକୋ ଗୋଞ୍ଜାଲେଜ୍‌ଙ୍କ କ୍ରସ୍‌ ଉପରେ ମ୍ୟାକ୍ ଆଲିଷ୍ଟରଙ୍କ ଶଟ୍‌କୁ ଗୋଲକିପର ଅଟକାଇବା ପରେ, ରିବାଉଣ୍ଡ ବଲ୍‌କୁ ସେ ଅତି ସହଜରେ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ।

୭୬ତମ ମିନିଟରେ ତୃତୀୟ ଗୋଲ୍

ମେସି ଏତିକିରେ ଅଟକି ନଥିଲେ। ସେ ଖେଳର ୭୬ତମ ମିନିଟରେ ପଡ଼ିଆର ମଝି ଭାଗରୁ ବଲ୍‌କୁ ଡ୍ରିବଲ୍ କରି ଗୋଞ୍ଜାଲେଜ୍‌ଙ୍କୁ ପାସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଞ୍ଜାଲେଜ୍ ବଲ୍‌କୁ ପୁଣି ଥରେ ବକ୍ସ କିନାରାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ମେସିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମହାନ ଖେଳାଳି ଜଣକ ବିନା କୌଣସି ଭୁଲ୍‌ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶଟ୍ ଜରିଆରେ ବଲ୍‌କୁ ନେଟ୍‌ର ତଳ କୋଣକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ତୃତୀୟ ଗୋଲ୍ ସହିତ ମେସି ନିଜର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ୩-୦ ର ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

FIFA 2026: ୧୯୫୮ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର: ଜିତି ପାରିଲେନି କୌଣସି ଦଳ, ଗୋଟିଏ ଦିନର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ହାଇ-ଡ୍ରାମା: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମୁହଁରୁ ବିଜୟ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲା ଇରାନ, ୨-୨ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର'

TAGGED:

LIONEL MESSI HAT TRICK
FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
ଲିଓନେଲ ମେସି
ARG VS ALG HIGHLIGHTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.