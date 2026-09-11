ହକି ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍: ମାଲେସିଆକୁ ୩-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ମାଲେସିଆକୁ ୩-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
Published : September 11, 2026 at 5:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ମାଲେସିଆକୁ ୩-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆଖ୍ୟା ବଜାୟ ରଖିବା ଦିଗରେ ଏକ ମଜଭୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
ପାଞ୍ଚ ଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଅନମୋଲ ଏକ୍କା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁଖବିନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ମାଲେସିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏମ୍. ରାହୁଲ୍ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ମୁକାବିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲର ବିଜେତା ସହ ହେବ।
ଭାରତୀୟ ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ଦଳ ଏଏଚ୍ଏଫ୍ ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପୁଲ୍-ଏ ଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନର ଅନୁମାନ ଏହି କଥାରୁ ଲଗାଯାଇପାରେ ଯେ, ଦଳ ତିନିଟି ବିଜୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡ୍ର ସହିତ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଜାପାନକୁ ୩-୨ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ନଅ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି।
ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଗୋଲକିପର ବିବେକ ଲାକ୍ରା ଭାରତୀୟ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ମଜଭୁତ ପ୍ରାଚୀର ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ରୋକିବା ସହ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ସେଭ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏଏଚ୍ଏଫ୍ ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ପୁଲ୍-ଏ ର ଶେଷ ମୁକାବିଲାରେ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେଇକୁ ୧୫-୦ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଅନମୋଲ ଏକ୍କା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏକାକୀ ୬ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ।