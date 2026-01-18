ETV Bharat / sports

ପୁରୁଷ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ, ବାଜି ମାରିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୋଫାନ୍ସ

କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୁରୁଷ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାଜି ମାରିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୋଫାନ୍ସ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ ।

mens hockey india league (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 18, 2026 at 2:06 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ହକି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ତାଳିରେ କମ୍ପିଲା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୋଫାନ୍ସ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ । ଗତକାଲିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ବରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରୁଷ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୋଫାନ୍ସ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସର ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ।

ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ବନାମ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୋଫାନ୍ସ :

ପୁରୁଷ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ରାଚୀ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ବନାମ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୋଫାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ରାଚୀ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସକୁ 6-0 ଗୋଲରେ ହରାଇଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୋଫାନ୍ସ l ପୁରା ମ୍ୟାଚରେ ଡୋମିନେଟିଂ ଅନ୍ଦାଜରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏକତରଫା ଭାବେ ମ୍ୟାଚରେ ବାଜି ମାରିଥିଲା । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଜାଚେରୀ ୱାଲେସ ଏବଂ ଟିମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଉଭୟେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିବା ସହ ମ୍ୟାଚକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ ।

କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ ବନାମ ଏସଜି ପାଇପର୍ସ:

ସେହିପରି ଦ୍ବିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ ବନାମ ଦିଲ୍ଲୀ ଏସଜି ପାଇପର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ ନିଜ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳୁଥିବା ହେତୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଥିଲା । ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଏସଜି ପାଇପର୍ସକୁ 6-1 ଗୋଲରେ ହରାଇଥିଲା । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ ଏବଂ କୁପର ବର୍ଣ୍ଣସ୍ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ ଅଙ୍ଗନ୍ଦ ବୀର ସିଂ ଏବଂ କ୍ରେଗ ମାରିସ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ କରିଥିଲେ । ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଡ୍ରିମ୍ ସିଜିନ ଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ ।

ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ?

ଆଜି (ରବିବାର) ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଏସଜି ପାଇପର୍ସ ବନାମ ସ୍ରାଚୀ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟ ମ୍ୟାରେ ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଡ୍ରାଗନ୍ସ ।

ଇଟିଭ ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

KALINGA STADIUM BHUBANESWAR
HOCKEY INDIA LEAGUE 2026
HYDERABAD TOOFANS
VEDANTA KALINGA LANCERS
MENS HOCKEY INDIA LEAGUE

