ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମେଘାଳୟ କ୍ରିକେଟର ଆକାଶ କୁମାର, ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷ ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଲଗାତର 8ଟି ବଲ୍ ରେ 8ଟି ଛକ୍କା ମାରି ରଚିଲେ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରବିବାର ସୁରଟରେ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମେଘାଳୟର ବ୍ୟାଟର ଆକାଶ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ପ୍ଲେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ମାତ୍ର 11ଟି ବଲ୍ ରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁବାରେ ସଫଳ ହେଲେ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ବୁକ୍ ରେ ନିଜ ନାମ ଲେଖିଲେ।
25 ବର୍ଷୀୟ ଡାହାଣହାତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଅନେକ ଅସାଧାରଣ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ୱେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ 2012ରେ ଏସେକ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଲିସେଷ୍ଟରଶାୟାର ପାଇଁ 12 ବଲ୍ ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ଏହି ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ମଧ୍ୟଭାଗରେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲିଜ୍କ୍ରିଗ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା କାରଣ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ମେଘାଳୟ ପୂର୍ବରୁ 576/6ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏପରିସ୍ଥିତିରେ ଆକାଶ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ନିଜ ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ବଲେ ରେ କୌଣସି ରନ୍ କରିନଥିବା ଆକାଶ, ପରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟି ବଲ୍ ରେ ଦୁଇଟି ସିଙ୍ଗଲ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହାପରେ ବାମହାତି ସ୍ପିନର ଲିମାର ଦାବିଙ୍କ ଓଭରର 6ଟି ଯାକ ବଲ୍ ରୁ 6,6,6,6,6,6 ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଗ୍ୟାରି ସୋବର୍ସ ଓ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଲବ୍ ରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏତିକିରେ ଥମିନଥିଲେ ଆକାଶ। ଏହା ପର ଓଭର ଅଫ୍ ସ୍ପିନର TNR ମୋହିତଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତର 2ଟି ଛକ୍କା ମାରିଥିଲେ। ଆକାଶ 14ଟି ବଲରୁ 50 ରନ୍ କରିବା ପରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ମେଘାଳୟ 628/6ରେ ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲେ। ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ତାଲିକାରେ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ବନଦୀପ ସିଂହ 15 ବଲ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ
- 11 ବଲ୍: ସୁରଟରେ ମେଘାଳୟ ବନାମ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଆକାଶ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ (2025)
- 12 ବଲ୍: ଲିସେଷ୍ଟରରେ ଲିସେଷ୍ଟରଶାୟାର ବନାମ ଏସେକ୍ସ ପାଇଁ ୱେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ (2012)
- 13 ବଲ୍: କ୍ରାଡକ୍ରେ ଗ୍ରୀକ୍ୱାଲାଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରଦେଶ B ପାଇଁ ମାଇକେଲ୍ ଭାନ୍ ଭ୍ୟୁରେନ୍ (1984/85)
- 14 ବଲ୍: ଲିସେଷ୍ଟରରେ ଲିସେଷ୍ଟରଶାୟାର ବନାମ ଏସେକ୍ସ ପାଇଁ ନେଡ୍ ଏକର୍ସଲି (2012)
- 15 ବଲ୍: ଗୁଜରାନୱାଲାରେ ଗୁଜରାନୱାଲା ବନାମ ସରଗୋଧା ପାଇଁ ଖାଲିଦ ମହମୁଦ (2000/01)
- 15 ବଲ୍: ଅଗରତାଲାରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ବନାମ ତ୍ରିପୁରା ପାଇଁ ବନ୍ଦୀପ୍ ସିଂହ (2015/16)
