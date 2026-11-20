‘ମୋଦି ଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା...’: ଫର୍ମକୁ ଫେରିବାର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ
ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଯାହା ପରଠାରୁ ସେ ଲଗାତାର ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଚାଲିଛନ୍ତି।
Published : November 20, 2026 at 12:56 PM IST
Suryakumar Yadav: ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲ୍ଲୀ ଟ୍ରଫିରେ ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜରିଆରେ ସେ ପୁଣିଥରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଦାବିଦାର ସାଜିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ନିଜର ଶେଷ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 167 ରନ୍ କରି ନିଜର ପୁରୁଣା ଫର୍ମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିକଟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ଫର୍ମକୁ ଫେରିବାର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଯାହା ପରଠାରୁ ସେ ଲଗାତାର ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଚାଲିଛନ୍ତି।
ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର
ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲ୍ଲୀ ଟ୍ରଫି ଜରିଆରେ ପଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଅପରାଜିତ 60 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଗୁଜରାଟ ବିପକ୍ଷରେ 82 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଗୋଆ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ 25 ରନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ଭୁଲିଯିବା ଭଳି ରହିଥିଲା।
Suryakumar Yadav said: "Meeting with PM Modi turned out to be very lucky. I started scoring runs again after that." https://t.co/itmyGKZSj4— Himanshu Pareek (@Sports_Himanshu) November 19, 2026
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ନିଜର ଫର୍ମକୁ ଫେରିବାର ଶ୍ରେୟ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେହି ସାକ୍ଷାତ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିଛି। ମୁଁ ପୁଣିଥରେ ରନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ମୋର ସେହି ସାକ୍ଷାତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ 5-10 ମିନିଟ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ 40-45 ମିନିଟ୍ ସମୟ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ଏକ ଖାସ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲି। ଆମେ ଖେଳ ଖେଳୁ ଏବଂ ଚାପରେ ରହୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ସେ କିପରି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ତାହା ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା।"
दीपावली के माहौल में राम और सरयू का आगमन हुआ है। इससे दीपावली का वातावरण और भी पावन एवं दिव्य हो गया है। @surya_14kumar https://t.co/B6vwr35Iwm— Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2026
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ଟି20 ଦଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଏବଂ ଏଲ୍ଏ (LA) ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପଦକ ଆଣିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ।
Indian of the Year. 🙏🇮🇳 This award is not just mine; it belongs to everyone who believed in me, stood by me, and gave me the confidence to dream bigger. @JayShah Sir, when you were BCCI Secretary, you trusted me with an opportunity that changed my journey. Today, seeing you as the ICC Chairman makes that journey even more special. @ImRo45 bhai and Rahul Dravid Sir, thank you for believing in me and making me the captain when it mattered most. You gave me the confidence to lead, to learn and to grow. I will always carry that faith with me. @GautamGambhir bhai, thank you for standing by me, backing me and supporting me through every step of this journey as coach. Your belief and support have meant a lot to me. To my family lots of love ❤️🤗 This one is truly special. Jai Hind 🇮🇳— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) November 19, 2026
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲ୍ଲୀ ଟ୍ରଫିରେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବିଦାର ସାଜିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ସେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି।