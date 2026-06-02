କିଏ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପ୍ରୀତି ଝଙ୍କାର? ୱାର୍ଲ୍ଡ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଜିତି ଦେଶ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ

Priti Jhankar: ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟ ପ୍ରୀତିଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

Priti Jhankar
ବିଶ୍ଵ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲେ ପ୍ରୀତି ଝଙ୍କାର (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : June 2, 2026 at 1:30 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଚମକିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ 'ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ହାଇ ପରଫରମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର'ର ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟ ପ୍ରୀତି ଝଙ୍କାର ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 'World Gymnastics Scholarship-2026' ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ୨୦ଟି ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରୀତି ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି।

ୱାର୍ଲ୍ଡ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ସ୍କଲାରସିପ୍ କ'ଣ?

'ୱାର୍ଲ୍ଡ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ସ୍କଲାରସିପ୍ ୨୦୨୬' ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଫେଡେରେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଦାନ। ଯାହା ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ଜୁନିଅର୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଓଲିମ୍ପିକ୍ ମଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ୨୦୨୬ ଚକ୍ର ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ୨୦ଟି ଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ମାତ୍ର ୧୨ ଜଣ ପ୍ରତିଭାବାନ ଆଥଲେଟ୍‌ଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରୀତି ଝଙ୍କାର ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟ ଭାବେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଏହି ବୃତ୍ତି ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଅଭିଜ୍ଞ କୋଚିଂ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନେ ସଫଳତାର ସହ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସିନିଅର୍ ଆଥଲେଟ୍ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ।

ପ୍ରୀତି ଝଙ୍କାର: ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ତାରକା (ETV Bharat)

ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା

ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରୀତି କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାତ ବର୍ଷର ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବେଶ୍ ମୋଟା ଥିଲି ଏବଂ କିପରି ଓଜନ କମାଇବି ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି। ତେଣୁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସରେ ନାମ ଲେଖାଇଲି ଏବଂ ମାତ୍ର ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଶରୀରର ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସର 'ବାଲାନ୍ସ ଷ୍ଟାଇଲ' ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ।"

ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ପ୍ରୀତି (ETV Bharat)

ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ପ୍ରୀତି ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, "ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତ ପାଇଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ମେଡାଲ ଆଣିବା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଦୈନିକ ୬ ଘଣ୍ଟା କଠିନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି। ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ୬ ରୁ ୭ ଘଣ୍ଟାର କଠୋର ଟ୍ରେନିଂ ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀରର ନମନୀୟତା ପାଇଁ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଏହି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ।"

ବିଶ୍ଵ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲେ ପ୍ରୀତି ଝଙ୍କାର (ETV Bharat)

ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଖେଳ କ'ଣ?

ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ବହୁତ କଠିନ କିନ୍ତୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଖେଳ। ଏଥିରେ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ନମନୀୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଖେଳରେ ଶକ୍ତି, ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଶରୀରର ଚଞ୍ଚଳତା ବହୁତ ଜରୁରୀ।

ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ଵପ୍ନର ନୂଆ ଆଶା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପ୍ରୀତି (ETV Bharat)

କେମିତି ଖେଳାଯାଏ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ: ଖେଳାଳିମାନେ ବାର୍ (bars), ବିମ୍ (beams) ଏବଂ ରିଙ୍ଗ୍ସ (rings) ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ ବୁଲାଇ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି।

ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସର ପ୍ରକାରଭେଦ: ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍, ରିଦମିକ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାମ୍ପୋଲିନ୍ ଭଳି କେତେକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ।

ବିଶ୍ଵ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପ୍ରୀତିଙ୍କ କମାଲ (ETV Bharat)

କିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଅନ୍ତି ବିଜେତା: ଖେଳାଳି କେତେ କଷ୍ଟକର କୌଶଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା କେତେ ସଠିକ୍ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖି ବିଚାରପତିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନମ୍ବର (ସ୍କୋର) ଦିଅନ୍ତି। ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ, ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ହେଉଛି ଶରୀରର କଳାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଯାହା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟ ଖେଳର ଭବିଷ୍ୟତ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତ ରଖି ପ୍ରୀତି କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ସ୍ତରରେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମସ୍ଥିତ HPC ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ଓ ଉପକରଣ ରହିଛି, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ସ୍ତରରେ ଥିବା ତିନୋଟି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ଖେଳାଳିମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ।"

ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପ୍ରୀତି (ETV Bharat)

ପରିବାର ଓ ସହଯୋଗ

ପ୍ରୀତି ଝଙ୍କାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରୀତିଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ମାଆ ଗୃହିଣୀ। ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ଓ ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ସେ କୁହନ୍ତି, "କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥ ଅଭାବ କେବେବି ମୋ ସଫଳତାରେ ବାଧକ ହୋଇନାହିଁ। ମୋର ସଫଳତା ପଛରେ ମୋ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଏହାଛଡ଼ା, କଳିଙ୍ଗନଗର DAV ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ଓ ଖେଳକୁ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।"

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

