୧୫ ଦିନରେ ୧୯୦୦ କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା! ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସବୁ ସୀମା ପାର୍ କଲେ ଅନୁଗୋଳ ଯୁବକ
କଠୋର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଉ ଦୃଢ଼ ମନ କିଛି ବି ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରିପାରେ, ତାହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୋଳର ଯୁବକ ସୁନିଲ ରାଉତ। ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : August 25, 2026 at 2:47 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଅନୁଗୋଳର ଯୁବକ ସୁନିଲ ରାଉତ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ତାରକା 'ହିଟମ୍ୟାନ' ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ। ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅନୁଗୋଳରୁ ଦୀର୍ଘ ୧୯୦୦ କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ସେ ମୁମ୍ୱାଇରେ ରୋହିତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତ ବେଳର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ରୋହିତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଏବଂ ରୋହିତ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁନିଲ।
ତେବେ ସୁନିଲଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ଯଦିଓ ସହଜ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋହିତଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ନିଶା ଆଗରେ ସବୁ କଷ୍ଟ ହାର ମାନିଥିଲା। ସାକ୍ଷାତ ବେଳେ ସୁନିଲ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରୋହିତ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା। ରୋହିତଙ୍କ ଆଲିଙ୍ଗନର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାରା ଜୀବନ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ସୁନିଲ କହିଛନ୍ତି।
ସୁନିଲଙ୍କ ଘର ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ବଅଁରପାଳ ବ୍ଲକ ତୁବେ ପଞ୍ଚାୟତର କୁଲେଇ ଗାଁରେ। ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ସୁନିଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ଘରୋଇ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କ୍ରେନ ଅପରେଟର ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିଥିବା ସୁନିଲ ରୋହିତଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ରୋହିତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଗତ ଜୁଲାଇ ୩୦ ତାରିଖରୁ ଗାଁରୁ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ସୁନିଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଦୈନିକ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ତାରିଖରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ରୋହିତଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦିନକୁ ସେ ସର୍ବାଧିକ ୧୭୦ କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ କେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ତ କେତେବେଳେ ଢାବାରେ ଶୋଉଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୪୦ରୁ ୪୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା।
ରୋହିତଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ରୋହିତ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୬ ମାସ ପରେ ଫେରିବେ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ହେଉ ପଛେ ରୋହିତଙ୍କୁ ଭେଟି ହିଁ ଘରକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ଠା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖ ଦିନ ରୋହିତ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସୁନିଲ ରୋହିତଙ୍କ ଫାଟକ ସାମ୍ନାରେ ଦିନରାତି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ।
୧୫ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ଣ ପ୍ରାୟ ୩ଟା ବେଳକୁ ରୋହିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅଗଣାରେ ଓହ୍ଲାଇ ସେ ସିଧା ଘର ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁନିଲଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲେ। ସୁନିଲ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ରୋହିତ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରି କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସାଇକେଲରେ ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣି ରୋହିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ। ରୋହିତଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସୁନିଲଙ୍କୁ ଫୋନ-ପେ' (PhonePe) ନମ୍ବର ମାଗିଥିଲେ। ମାତ୍ର "ଟଙ୍କା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ରୋହିତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପହାର" ବୋଲି କହି ସୁନିଲ ଫେରିଆସିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପଟେ ସୁନିଲଙ୍କ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମା' ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିବାରୁ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ସୁନିଲ ରୋହିତଙ୍କୁ ଭେଟି ଫେରିବା ପରେ କୁଲେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଗାଁର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ପୀତାମ୍ବର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସୁନିଲ ଗାଁର ଟେକ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ ଗାଁର ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।