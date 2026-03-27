ଆଖିରେ ଅନ୍ଧାର, ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆକାଶ: ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତାର କାହାଣୀ
Meet Padmini Tudu: ଜୀବନର ଅନ୍ଧାରକୁ ଯେ କେବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ଜିତି ହୁଏ, ତାହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇର ଝିଅ ପଦ୍ମିନୀ ଟୁଡୁ। ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : March 27, 2026 at 3:51 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: "ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନେ ଅକ୍ଷମତା।" ଏହି କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ପଦ୍ମିନୀ ଟୁଡୁ। ଯିଏ ଦିନେ ନିଜର ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ହରାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆଜି ସେ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଜାପାନର ଟୋକିଓରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା 'ମହିଳା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏସିଆ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ' ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇ ପଦ୍ମିନୀ ଏକ ନୂତନ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।
ଜନ୍ମରୁ ନୁହେଁ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଅନ୍ଧାର
ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ଘର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଖଡିବିଲ ଗ୍ରାମରେ। ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମିତ ପଦ୍ମିନୀ ଜନ୍ମରୁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ନଥିଲେ। ସେ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲେ, ଏକ ଅଜଣା ରୋଗ କାରଣରୁ ସେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାର ଜ୍ୟୋତି କେବେ ଲିଭି ନଥିଲା। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ରାଣୀପାଟଣା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିକଟରେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
କେବଳ ଫୁଟବଲ ନୁହେଁ, କ୍ରିକେଟ ଓ ନୃତ୍ୟରେ ବି ପାରଙ୍ଗମ
ପଦ୍ମିନୀ କେବଳ ଜଣେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ନୁହଁନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତ କ୍ରିକେଟର୍ ମଧ୍ୟ। କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ, ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ନେପାଳରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ସେ ଉଭୟ ଫୁଟବଲ୍ ଓ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ। ପରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯାଇ ସେ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ ଭଳି ସହରରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
କେମିତି ହୁଏ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଫୁଟବଲ ଖେଳ?
ସାଧାରଣ ଫୁଟବଲ୍ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଫୁଟବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୯୦ ମିନିଟ୍ର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ମାତ୍ର ୬୦ ମିନିଟ୍ ଖେଳାଯାଏ। ଖେଳାଳିମାନେ ବଲ୍ ଦେଖିପାରୁ ନଥିବାରୁ ବଲ୍ ଭିତରେ ଏକ 'ଝୁମଝୁମ' ଶବ୍ଦ ହେଉଥିବା ଉପକରଣ ରହିଥାଏ। ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଖେଳାଳିମାନେ ବଲ୍ର ଗତିପଥ ଜାଣିପାରନ୍ତି।
ପଡ଼ିଆର ଲମ୍ବ ୪୦ ମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ୨୦ ମିଟର ହୋଇଥାଏ। ଖେଳାଳିମାନେ ଯେପରି ଧକ୍କା ନହେବେ ବା ବାହାରକୁ ଚାଲି ନଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତିନି ଫୁଟର ସାଇଡ୍ ବୋର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ଖେଳ ଆରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ପ୍ୟାଚ୍ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଡ୍ଗାର୍ଡ ଦିଆଯାଏ। ଗୋଲ୍ କିପରଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା 'ଗୋଲ୍ ଗାଇଡ୍' ତାଳି ମାରି ବଲ୍ କେଉଁ ଦିଗରେ ମାରିଲେ ଗୋଲ୍ ହେବ, ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ୧୨ ମିଟର ଭିତରେ ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ନଚେତ୍ ପେନାଲଟି ଲାଗିଥାଏ।
ନିଜ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ କ’ଣ କୁହନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ?
ନିଜର ଏହି ସଂଘର୍ଷମୟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ପଦ୍ମିନୀ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ନଥିଲି, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ଚାଲିଗଲା। ତା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଶୂନରୁ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲି। ପଙ୍କଜ ଭାଇଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲି। ଆମ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ସାର୍ ଆମ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ। ସେ ଆମ ଗୋଡ଼ ଧରି ବଲ୍ କେମିତି ମାରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନୁହେଁ, ବାପା ଚାଷ କରନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଆମକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି।"
ଶିକ୍ଷକ ଓ କୋଚ୍ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଭୂୟାଁଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ। ସେ କୁହନ୍ତି, "ଏମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ଶିଖାଇବା ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ମୁଁ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ବଲ୍ ମାରିବା ଓ ଡ୍ରିବ୍ଲିଂ ଶିଖାଇଥାଏ। ପଦ୍ମିନୀ ବହୁତ ଏକାଗ୍ରତା ସହ ସବୁ କିଛି ଶିଖିଛି। ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଝିଅ ଭାବେ ଚୟନ ହୋଇ ଆମ ସ୍କୁଲ ଓ ରାଜ୍ୟର ନାମ ରଖିଛି।"
ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦିବାକର ସ' କହନ୍ତି ଯେ ପଦ୍ମିନୀ କେବଳ କ୍ରିକେଟ୍ ବା ଫୁଟବଲ୍ ନୁହେଁ, ନୃତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ଭଳି ସହରରେ ନୃତ୍ୟ କରି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଡ଼ିଆ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଜିଦ୍ ବଳରେ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ରେ ପଦ୍ମିନୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେରଳ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଅପ୍ରେଲ ୧୪ରେ ଟୋକିଓ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀର ଝିଅ ଆଜି ନିଜ ସଂଘର୍ଷ ବଳରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ ରଖିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି।