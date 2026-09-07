ETV Bharat / sports

ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆଦ୍ୱିକାଙ୍କ ଜଲୱା: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହେଲେ 'ଗ୍ରୁପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍'

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି କଟକର ୮ ବର୍ଷୀୟା ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଭା ଆଦ୍ୱିକା ଉତ୍କଳ। ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

dvika Utkal Dominates Asian School Swimming Championship
ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆଦ୍ୱିକାଙ୍କ ଜଲୱା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 11:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବ୍ୟାଙ୍କକ୍‌ରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ତରଣକାରୀ। ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତା ଓ ଅକଳ୍ପନୀୟ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କଟକର ୮ ବର୍ଷୀୟା ସନ୍ତରଣକାରୀ ଆଦ୍ୱିକା ଉତ୍କଳ, ବ୍ୟାଙ୍କକ୍‌ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 'ଏସିଆନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଇନଭିଟେସନାଲ୍ ସର୍ଟ କୋର୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍'ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୫ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ୨ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ ଏବଂ ୩୦ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍‌ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

ଏଥିସହିତ ୩ଟି ନୂଆ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆଦ୍ୱିକା। ୫୦ ମିଟର ଫ୍ରିଷ୍ଟାଇଲ୍, ୨୫ ମିଟର ଫ୍ରିଷ୍ଟାଇଲ୍, ୨୫ ମିଟର ବଟରଫ୍ଲାଇ, ୨୫ ମିଟର × ୪ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ମେଡ୍‌ଲି (IM) ଓ ୪ × ୫୦ ମିଟର ଫ୍ରିଷ୍ଟାଇଲ୍ ରିଲେ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ନିଜର ସଫଳତା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଆଦ୍ୱିକା। ସେହିପରି ୫୦ ମିଟର ବଟରଫ୍ଲାଏ ଓ ୪ × ୫୦ ମିଟର ମିଳିତ ଫ୍ରିଷ୍ଟାଇଲ୍‌ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି।

Advika Utkal Shines in Bangkok with 5 Gold, 2 Silver Medals
୮ ବର୍ଷୀୟା ସନ୍ତରଣକାରୀ ଆଦ୍ୱିକା ଉତ୍କଳ ଜିତିଲେ ୫ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ୨ ରୌପ୍ୟ ପଦକ (ETV Bharat)

୭ଟି ପଦକ ସହ ୩ଟି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଓ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି କଟକର ୮ ବର୍ଷୀୟା ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଭା ଆଦ୍ୱିକା ଉତ୍କଳ। ବ୍ୟାଙ୍କକ୍‌ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସିଆନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଇନଭିଟେସନାଲ୍ ସର୍ଟ କୋର୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ବର୍ଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆଦ୍ୱିକା ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

Advika Utkal Scripts History
ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ସନ୍ତରଣ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ୫ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଣିଲେ ଗୌରବ (ETV Bharat)

ଆଦ୍ୱିକା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ୪ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ୧ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିବା ସହିତ ୩ଟି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।

ଆଦ୍ୱିକା ଉତ୍କଳଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ସଫଳତା:

୫୦ ମିଟର୍ ଫ୍ରିଷ୍ଟାଇଲ୍ – ୩୩.୧୦ ସେକେଣ୍ଡ (ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ନୂଆ ରେକର୍ଡ)

୨୫ ମିଟର୍ ଫ୍ରିଷ୍ଟାଇଲ୍ – ୧୫.୫୭ ସେକେଣ୍ଡ (ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ନୂଆ ରେକର୍ଡ)

୨୫ ମିଟର୍ ବଟରଫ୍ଲାଇ – ୧୬.୫୭ ସେକେଣ୍ଡ (ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ନୂଆ ରେକର୍ଡ)

୫୦ ମିଟର୍ ବଟରଫ୍ଲାଇ – ୩୮.୪୬ ସେକେଣ୍ଡ (ରୌପ୍ୟ)

୨୫×୪ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ମେଡ୍‌ଲି – ୧:୩୨.୨୦ (ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ)

Odia swimmer Advika Utkal
ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ତରଣକାରୀ ଆଦ୍ୱିକା ଉତ୍କଳ (ETV Bharat)

ରିଲେ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଦ୍ୱିକାଙ୍କ ସଫଳତା ଜାରି ରହିଥିଲା। ୪×୫୦ ମିଟର୍ ଗାର୍ଲ୍ସ ଫ୍ରିଷ୍ଟାଇଲ୍ ରିଲେରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ୪×୫୦ ମିଟର୍ ମିକ୍ସଡ୍ ଫ୍ରିଷ୍ଟାଇଲ୍ ରିଲେରେ ସେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।

Advika Utkal Dominates Asian School Swimming
ବ୍ୟାଙ୍କକ୍‌ରେ ଆଦ୍ୱିକାଙ୍କ କମାଲ୍ (ETV Bharat)

ମାତ୍ର ୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଏଭଳି ଚମତ୍କାର ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଆଦ୍ୱିକା କେବଳ କଟକ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତି ଅସୀମ ଭଲପାଇବା। ଆଦ୍ୱିକାଙ୍କ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଯୁବ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

disha Swimming Prodigy Aadvika Utkal Shines
ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ଆଦ୍ୱିକା ଭାଙ୍ଗିଲେ ୩ଟି ରେକର୍ଡ (ETV Bharat)

ଆଦ୍ୱିକା ଉତ୍କଳଙ୍କ ସଫଳତା:

  • ମୋଟ ପଦକ: ୭
  • ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ: ୫
  • ରୌପ୍ୟ: ୨
  • ନୂଆ ରେକର୍ଡ: ୩
  • ଗ୍ରୁପ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍: ବିଜେତା

ଆଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆଦ୍ୱିକା କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। କୋଚ୍ ବୁଲୁ ବେରୀହା ଆଦ୍ୱିକା ଉତ୍କଳଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଆଗାମୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସବ୍-ଜୁନିୟର ସୁଇମିଂ ଦଳରେ ଆଦ୍ୱିକା ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହେବ। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ତା’ର ପ୍ରତିଭା ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗକୁ ସେ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିବ।"

Advika Utkal's coach Bulu Beriha
ଆଦ୍ୱିକା ଉତ୍କଳଙ୍କ କୋଚ୍ ବୁଲୁ ବେରୀହା (ETV Bharat)

ସେହିପରି ଆଦ୍ୱିକା ଉତ୍କଳଙ୍କ ମାଆ ଗାୟତ୍ରୀ ରାଣୀ ତ୍ରିପାଠୀ କୁହନ୍ତି, "ସେ ଛୋଟବେଳୁ ପାଣି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସୁଇମିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ କଟକରେ ରହୁଥିଲୁ, ସେଠାରେ ସୁଇମିଂ ପାଇଁ ଭଲ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ସ୍ୱସ୍ତିରେ ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ସୁବିଧା ମିଳିଗଲା। ତା’ପରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ତା’ର ସୁଇମିଂ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବହୁତ ବେଶୀ। କୋଚ୍‌ମାନେ ଯେଉଁ ଟାସ୍କ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ତାହା କରି ଦେଖାଏ। ଶୀତଦିନେ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଥିଲେ ବି ସେ ଖାତିର୍ କରେ ନାହିଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବ୍-ଜୁନିୟର କାଟାଗୋରୀରେ କୌଣସି ମେଡାଲ ପାଇନାହିଁ। ଏବେ ଜୁନିୟର ନ୍ୟାସନାଲକୁ ଗଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଇମିଂରେ ସେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍‌ରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ୧୦ଟି ମେଡାଲ ପାଇସାରିଛି।"

Advika Utkal's mother was Gayatri Rani Tripathi.
ଆଦ୍ୱିକା ଉତ୍କଳଙ୍କ ମାଆ ଗାୟତ୍ରୀ ରାଣୀ ତ୍ରିପାଠୀ (ETV Bharat)

ସେହିପରି ସୁଇମିଂ ସହିତ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଚନ୍ଦକାସ୍ଥିତ DN ୱିଜଡମ୍ ଟ୍ରି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ୩ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ (Grade 3A) ପଢ଼ୁଥିବା ଆଦ୍ୱିକା ଉତ୍କଳ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ଆଗକୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାଗ ନେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ମୋ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ସୁଇମିଂ ମୋର ଆରାମରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହୋଇଯାଏ। ଆଗକୁ ଭୋପାଳରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସିବିଏସଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛି।"

Meet Aadvika Utkal
ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ପାଲଟିଲେ ୮ ବର୍ଷର ଆଦ୍ୱିକା! (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଓଡ଼ିଶାର ବିସ୍ମୟ ବାଳିକା ଏଲିନା ମିଶ୍ର; ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ପାଇଲେ FIDE ରେଟିଂ

Explainer: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ବୟକଟ୍ ଧମକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଦେଶ?

TAGGED:

ADVIKA UTKAL
ଓଡ଼ିଶା ସନ୍ତରଣକାରୀ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
ଆଦ୍ୱିକା ଉତ୍କଳଙ୍କ ରକର୍ଡ
ODISHA SWIMMER ADVIKA UTKAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.