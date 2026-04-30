ଆଉଟ୍ ନା ନଟ୍ ଆଉଟ୍? ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ୱିକେଟ୍ ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଲା MCC

MCC Verdict on Angkrish: ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ରଘୁବଂଶୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଉଟ୍ ହେଲେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ।

ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ୱିକେଟ୍ ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଲା MCC
Published : April 30, 2026 at 8:31 PM IST

IPL 2026 Controversy, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ବ୍ୟାଟର ଅଙ୍ଗକୃଷ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ନୂଆ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ରଘୁବଂଶୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଉଟ୍ ହେଲେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟମର ସଂରକ୍ଷକ ଅର୍ଥାତ୍ MCC ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ଥିଲା ଏବଂ ରଘୁବଂଶୀ ନିଜର ଗତିପଥ (ରାସ୍ତା) ବଦଳାଇବା ହିଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇଥିଲା ।

ଏମସିସି ନିୟମ ୩୭.୧.୧ ର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟର ଜାଣିଶୁଣି ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ବୋଲି ଧରାଯାଏ । ଏଠାରେ ‘ଜାଣିଶୁଣି’ ଶବ୍ଦଟି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ MCC କହିଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟର ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ ନିଜର ଗତିପଥ ବଦଳାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଭଳି ଏକ ରାସ୍ତା ବାଛନ୍ତି ଯାହା କ୍ରିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ତେବେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଜାଣିଶୁଣି କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଧରାଯାଏ । ରଘୁବଂଶୀ ପ୍ରଥମେ ଅଫ୍ ସାଇଡ୍‌ରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ହଠାତ୍ ପିଚ୍ ମଝିକୁ ଆସି ଲେଗ୍ ସାଇଡ୍ ଆଡକୁ ବୁଲିଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବଲ୍ ଏବଂ ୱିକେଟ୍ ମଝିକୁ ଚାଲିଆସିଲେ ।

କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ରଘୁବଂଶୀ କେବଳ ଅଫ୍ ସାଇଡ୍‌ରେ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତେ ଏବଂ ବଲ୍ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଦିଆଯାଇନଥାନ୍ତା । ସେହିପରି ଯଦି ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଲେଗ୍ ସାଇଡ୍‌ରେ ଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସିଧା ଫେରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ନଥାନ୍ତେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ, ସେ ଥ୍ରୋ’କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ରାସ୍ତା ବଦଳାଇଥିଲେ । ଏହି ବୈଷୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଦୋଷୀ ବୋଲି ଧରାଗଲା ।

ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ ଯେ ବ୍ୟାଟର ଯେହେତୁ କ୍ରିଜ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଉଟ୍ ଦିଆଗଲା? ଏହା ଉପରେ MCC ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛି ଯେ ‘ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଂ ଦି ଫିଲ୍ଡ’ (ଫିଲ୍ଡିଂରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି) ନିୟମରେ ଏହି କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ ନାହିଁ ଯେ ବ୍ୟାଟର ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହେବାର ଥିଲେ କି ନାହିଁ । ନିୟମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଏତିକି ଦେଖିବା ଯେ ବ୍ୟାଟର ଜାଣିଶୁଣି ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଥ୍ରୋ କିମ୍ବା ଖେଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ । ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବାଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ରନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥିଲା ।

