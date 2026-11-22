ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରଗବୀ ରାଣୀ ମମାଲି ସିଂ: ଭାରତୀୟ ରଗବୀ ଟିମ୍ ରେ ଭାଇସ କ୍ୟାପଟେନ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରଗବୀ ଖେଳାଳି ମାମାଲି ସିଂ ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ରଗବୀ ଟିମ୍ ରେ ଭାଇସ କ୍ୟାପଟାନ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି l ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : November 22, 2026 at 2:15 PM IST
RUGBY PLAYER MAMALI SINGH, ଭୁବନେଶ୍ବର : ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରଗବୀ ଖେଳାଳି ମାମାଲି ସିଂ ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ରଗବୀ ଟିମ୍ ରେ ଭାଇସ କ୍ୟାପଟାନ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି l ନିକଟରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଗବୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ l
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରଗବୀ ଖେଳାଳି ମାମାଲି ସିଂ ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ରଗବୀ ଟିମ୍ ରେ ଭାଇସ କ୍ୟାପଟାନ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି l ନିକଟରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଗବୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ l ମହିଳା ଦଳରେ ତିନି ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଥିବା ବେଳେ ମମାଲିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଶ ଭଲ ଥିଲା l ଦୀର୍ଘ ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଥିଲା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ l ନିଜ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳି ଭାରତ ପାଇଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି l ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ l ଅନ୍ୟ ଦଳ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା l ଆଗକୁ ଆମ ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାମାଲି l
ସେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ବଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି l ସବୁବେଳେ ବଲ୍ ଖେଳିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା l ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ୟାରିଅର କରିବି ବୋଲି ଭାବି ନ ଥିଲି l ଛୋଟ ବେଳେ ମୋତେ କିସ୍ ରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ପଢିବା ପାଇଁ l ସେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ରଗବୀ ଖେଳିବା l ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳି ସାରିଛି l ଆଗରୁ ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଆଣିଥିଲି l ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସିଲଭର ମେଡାଲ ଆଣିଥିଲି l ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଲ ରଗବୀ ଖେଳାଳି ହେବି ଏବଂ ଅଲମ୍ପିକରେ ଖେଳିବି l
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ମୋତେ ଭାରତୀୟ ରଗବୀ ଟିମ୍ ରେ ଭାଇସ କ୍ୟାପଟେନ ଦାୟିତ୍ଵ ନେବା l ମୁଁ ଟିମ୍ ସହିତ କିପରି କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିବି, କୋଚ୍ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରି ଟିମ୍ କୁ ଆଗକୁ ନେବା ଏହା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ l ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ l ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି l ରଗବୀ ଗୋଟେ ଭଲ ଖେଳ l ଏଥିରେ ଜଣେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ l ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ଭଲ କୋଚ୍ ବି ଅଛନ୍ତି l
ଆଗକୁ ଆମ ମହିଳା ଦଳ କେମିତି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିବୁ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରହିଛି l ଆଗକୁ ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗର୍ବ ଆଣିବି l ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଇଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ l
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ +3ରେ ଦିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ l ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଖେଳିବା ମୁଁ ନିଜେ ମ୍ୟାନେଜ କରେ l ବାହାର ଦେଶକୁ ଗଲେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଗଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ମିଳେ ନାହିଁ l ତଥାପି ସବୁ ଠିକ୍ ରେ ହୋଇଯାଏ l ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସି କିସ୍ ରେ ପଢ଼ିବା, ରଗବୀ ଖେଳିବା, ତାପରେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଖେଳିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ହେଲେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ପାଇଁ ଆଜି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି l
"ଆମ ପରିବାରରେ 6 ଜଣ ସଦସ୍ୟ l ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ଦିନ କଟିଛି l ବାପା ପେସାରେ ଡ୍ରାଇଭର l ସେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ପରିବାର ଚଳିଯାଏ l ଏବେ ମୋତେ ଏହି ଖେଳରୁ କିଛି କିଛି ପଇସା ମିଳୁଛି ଯାହା ମୁଁ ଘର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରୁଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାମାଲି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମହିଳା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି: ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପୂଜା, ମାଲେସିଆକୁ 4-1 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ ନୂଆ ଟ୍ରେକିଂ ରୁଟ୍, ୧୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇକୋଟୁରିଜିମ୍ର ବଡ଼ ଯୋଜନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର