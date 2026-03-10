ETV Bharat / sports

IPL 2026: ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଶିବିରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଦିଗ୍‌ଗଜ; ଦଳ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କଲା ନୂଆ ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ବିଗୁଲ୍ ବାଜିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ମାସ ୨୮ ତାରିଖରୁ କ୍ରିକେଟର ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।

Gujarat Titans batting coach
ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଶିବିରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଦିଗ୍‌ଗଜ (IANS)
Gujarat Titans batting coach: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ବିଗୁଲ୍ ବାଜିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ମାସ ୨୮ ତାରିଖରୁ କ୍ରିକେଟର ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ପକ୍ଷରୁ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ଆଧିକାରୀକ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ଚାମ୍ପିଅନ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ (GT) ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଭେଟେରାନ୍ ଓପନର ମାଥ୍ୟୁ ହେଡେନଙ୍କୁ ନୂଆ ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ କରାଇବାରେ ଥିଲା ବଡ଼ ଭୂମିକା

ମାଥ୍ୟୁ ହେଡେନଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଯେତିକି ଭବ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗଭୀର। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୨୦୦୩ ଏବଂ ୨୦୦୭ରେ ଯେତେବେଳେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା ସେତେବେଳେ ହେଡେନ୍ ଦଳର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲେ। କେବଳ ଖେଳାଳି ଭାବେ ନୁହେଁ ବରଂ କୋଚିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ୨୦୨୨ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ସମୟରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ତଥା ମେଣ୍ଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦଳକୁ ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ଧୋନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ୍

ଆଇପିଏଲ୍ ସହ ହେଡେନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବେଶ୍ ପୁରୁଣା। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ସେ ଅନେକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସିଏସକେ (CSK) ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହେଡେନ୍ ଦଳର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇବେ।

ନେହେରା-ହେଡେନ୍ ଯୋଡ଼ି ଉପରେ ନଜର

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଗୁଜରାଟର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ୨୦୨୨ରେ ଚାମ୍ପିଅନ ଏବଂ ୨୦୨୩ରେ ରନର୍ସଅପ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ଗତ ସିଜନ ସେତେଟା ଭଲ ରହିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶିଷ ନେହେରା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି। ନେହେରା ଏବଂ ହେଡେନଙ୍କ ପରି ଦୁଇ ଦିଗ୍‌ଗଜଙ୍କ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଗୁଜରାଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୀର୍ଷକୁ ନେବାରେ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।

କେବେ ଜାରି ହେବ ଆଇପିଏଲ୍-୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ

ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଆଇଏଏନଏସକୁ ଆଇପିଏଲ୍-୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇଏଏନ୍ଏସ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି, "ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସେହି ଦିନ କେବଳ ପ୍ରଥମ ୨୦ ମ୍ୟାଚରେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।"

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

