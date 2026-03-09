ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ା: ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି ୧୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ତଥା ପୌରାଣିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଏବେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।
Published : March 9, 2026 at 6:33 PM IST
ରିପୋର୍ଟ-ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
ଗଜପତି: ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ତଥା ପୌରାଣିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ 'ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର' ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦ରୁ ଅଧିକ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସାହସକୁ ପରଖୁଛନ୍ତି।
କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଶିବିରରେ?
ଗତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୨ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପିଲାମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ୩ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ଜଣ ଶିବିରାର୍ଥୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତି ସହ ଲଢ଼ିବାର କଳା ଶିଖାଯାଉଛି।
ଶିବିରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ:
- ରକ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଓ ରାପ୍ଲିଂ (ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ଓ ଓହ୍ଲାଇବା)
- ଜିପ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଟ୍ରେକିଂ
- କମାଣ୍ଡୋ ନେଟ୍ ଓ ବର୍ମା ବ୍ରିଜ୍
- ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଲେଡର ଭଳି ରୋମାଞ୍ଚକର ଖେଳର ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି।
ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ
ଖାଲି ଖେଳକୁଦ ନୁହେଁ, ପିଲାଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବେଶ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯାଇଛି। ସକାଳୁ ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମରୁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଉଛି।
ଏହି ଶିବିରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା 'ଆଶା' ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଏଭେରେଷ୍ଟ ବିଜୟୀ ଗଣେଶ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳ ଶିଖାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ କରିବା।"
ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ
ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁ ଓ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ଭରା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ତାଲିମ ନେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଠାରେ ଶିଖୁଥିବା କୌଶଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ି କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସାହସିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି