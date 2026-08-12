ETV Bharat / sports

ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ନୂଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍‌ ଘୋଷଣା କଲା ଭାରତ

ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗସ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତର ଏକ ନୂଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି।

India vs Afghanistan T20I Series Schedule
ନୂଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍‌ ଘୋଷଣା କଲା ଭାରତ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 1:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs AFG T20I Series: ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗସ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତର ଏକ ନୂଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଏହା ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବ ନାହିଁ।

ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ରେ ଏବଂ ସିରିଜ୍‌ର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହି ସିରିଜ୍‌ର ଆୟୋଜନ କରିବ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଏଠାରେ ନିଜର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆୟୋଜକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ହେବ। ସିରିଜ୍‌ର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।

ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବାଂଲାଦେଶ ଯିବାର ଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏହି ସିରିଜ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମେ ତିନିଟି ଦିନିକିଆ (ODI) ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାର ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ ତିନିଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହେବାର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେଣୁ ବାଂଲାଦେଶ ସିରିଜ୍ ହୁଏତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ ସିରିଜ୍‌ର କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସି ନାହିଁ। ଯଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ସିରିଜ୍ ହେବାର ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି କମରେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶ ଯିବ କି ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ ବୋର୍ଡକୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ଗତ ବର୍ଷ ହିଁ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ଥଗିତ ହିଁ ରଖାଯିବ।

ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା

ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର କ୍ରିକେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସେତେବେଳେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ଆସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଆଇସିସି ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିସିବି (BCB) ଅର୍ଥାତ୍ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ରାଜି ହୋଇନଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଇସିସି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ସବୁ କିଛି ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆସି କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ତ ଚୁପ୍‌ଚାପ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ନଖେଳାଇ ବାହାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣିଥରେ ବିସିବିକୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।

ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜ୍‌ର ସେଡ୍ୟୁଲ୍

  • ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍: ୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର
  • ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍: ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର
  • ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍: ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍; ଜିଓ କିମ୍ବା ହଟଷ୍ଟାର୍‌ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ ମ୍ୟାଚ୍

ଭାରତର ଝିଅ ବ୍ରିଟେନରେ ସୁପରଷ୍ଟାର୍! ୧୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତି ଲେଖିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ

Nepal Cricket: ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ଆଜି ଦେଶର ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ସନ୍ଦୀପ ଲାମିଛାନେ

TAGGED:

IND VS AFG T20I SERIES SCHEDULE
IND VS AFG
BANGLADESH CRICKET
ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ
INDIA VS AFGHANISTAN T20I SERIES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.