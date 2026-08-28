ETV Bharat / sports

ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ରିକେଟର ଅନାୟାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ନେଇ ତେଜିଲା ବିବାଦ, ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳି

ମରିଜାନେ କ୍ୟାପ୍‌ ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ରିକେଟର ଅନାୟା ବାଙ୍ଗରଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ଅନୁମତି ଉପରେ ତୀବ୍ର ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

Anaya Bangar Row
ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ରିକେଟର ଅନାୟାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ନେଇ ତେଜିଲା ବିବାଦ (IANS & Anaya Bangar (x))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମରିଜାନେ କ୍ୟାପ୍‌ ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ରିକେଟର ଅନାୟା ବାଙ୍ଗରଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ଅନୁମତି ଉପରେ ତୀବ୍ର ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ‘ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ’ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।

୩୬ ବର୍ଷୀୟା କ୍ୟାପ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅନାୟା ବାଙ୍ଗରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ, ଏହାର ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ'। ସେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ୱୁମେନ୍ସ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଛନ୍ତି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସଞ୍ଜୟ ବାଙ୍ଗରଙ୍କ ପୁଅରୁ ଝିଅ ପାଲଟିଥିବା ଅନାୟାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରିମିୟର କ୍ରିକେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ୟୁନିଟି କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୭ରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଲିଟ୍ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍‌ର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ।

କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ଜ୍ୟାକି ପାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅନାୟାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ପତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୭ରୁ ଏଲିଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା, ତାଙ୍କର ସିରମ୍ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରନ୍ ସ୍ତର 10 nmol/L ରୁ କମ୍ ରହିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କୁ ନୀତିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରନ୍ ସ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ।

ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କହିବା ଠିକ୍ ହେବନାହିଁ ଯେ ଅନାୟାଙ୍କୁ ମହିଳା ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଅନୁମତି ମିଳିଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ରାସ୍ତା ମିଳିଛି। ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ର ଭରସା ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ଅନାୟା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହିଁ, ବରଂ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି।

ଅନାୟା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ହୁଏତ ଆଉ କେବେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି।

ଅନାୟା ଏହାପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ବିସିସିଆଇ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ମିଳିନଥିଲା। ବିସିସିଆଇର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ 'ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌'କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଇସିସିର ନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଟ୍ରାନ୍ସ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିସିସିଆଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ।

ଆଇସିସି ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ଲିଙ୍ଗଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନୀତି ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ଏହା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ 'ପୁରୁଷରୁ ମହିଳା' ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ପୁରୁଷ ଯୌବନାବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ସର୍ଜରୀ କିମ୍ବା ଜେଣ୍ଡର ରୀ-ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ରହେ। ତେବେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଟ୍ରାନ୍ସ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ନିୟମ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ।

ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଆଇସିସିର ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଦେଇଛି। ଆଇସିସିର ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ, କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜର ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଧୀନରେ ଅନାୟାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଏକ ଭିନ୍ନ ଆକଳନ କରିଛି। ମରିଜାନେ କ୍ୟାପ୍‌ (Marizanne Kapp) ଙ୍କ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଥରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ସମାନତା, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ନିଷ୍ପକ୍ଷତା ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ବିତର୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଆଣିଦେଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ବିବାଦ: ଭାରତର 'B Team' କୁ ଜାପାନ ପଠାଇପାରେ ବିସିସିଆଇ

ଆଜିଠାରୁ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ରହିଛି ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ Live

ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟରେ ହାଇଡ୍ରାମା: ମ୍ୟାଚ୍ ବୟକଟ୍ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ମାମଲା

TAGGED:

ANAYA BANGAR ROW
WOMENS CRICKET CONTROVERSY
WBBL
ଅନାୟା ବାଙ୍ଗର
MARIZANNE KAPP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.