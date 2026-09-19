'ମୁଁ ଜସପାଲ ସାର୍ ଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି," ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଲେ ମାନୁ ଭାକର
ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ପରେ ଭାବପ୍ରବଣ ମନୁ ଭାକର କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ କୋଚ୍ ଜସପାଲ ସାର୍ ଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲେ ।
Published : September 19, 2026 at 8:44 PM IST
ASIAN GAMES OPENING CEREMONY, ନାଗୋୟା: ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜୟିନୀ ମନୁ ଭାକର ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ୀ ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ କୋଚ୍ ଜସପାଲ ରାଣାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବେ ମିସ୍ କରିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ପତାକା ଧରି କବାଡ଼ି ତାରକା ପବନ ସେହରାୱତଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅବସରକୁ ଆହୁରି ଭାବପ୍ରବଣ କରିଥିଲା ।
"ମୁଁ ଆଜି ଜସପାଲ ସାର୍ ଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିଥିଲି । ତାଙ୍କ ସହିତ ନ ଥିବାରୁ ଦିନଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲା," ବୋଲି ମନୁ ଏଠାରେ ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହ ପରେ କହିଥିଲେ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁଟର ଏବଂ କୋଚ୍ ଜସପାଲ ରାଣାଙ୍କର ଗତ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ୪୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ସେ ମନୁଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ୨୦୨୪ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
VIDEO | Nagoya, Japan: Double Olympic medallist and Asian Games gold medallist shooter Manu Bhaker on being chosen as India's flag-bearer for Asian Games 2026 opening ceremony, says, "When I got to know yesterday... I had all these flashback memories of my earlier days and when I… pic.twitter.com/VejH1g2XS9— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2026
ଚବିଶ ବର୍ଷୀୟ ସୁଟର ମନୁ ଭାକର ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ରାଣାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କିପରି ବହୁ-କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟର ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ରାଣା ଥରେ ମନୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ କେବଳ ପତାକାଧାରୀ ହେଲେ ଏପରି ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ସମାରୋହ ଦେଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ।
ମନୁ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ୨୦୧୮ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାକର୍ତ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଗ୍ରାମଠାରୁ ଦୂରରେ ପାଲେମବାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ । ପରେ ସେ ୨୦୧୮ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାର ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ରାଣାଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ । ରାଣାଙ୍କ ସେହି ପରାମର୍ଶ ଶନିବାର ଦିନ ମନୁଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭାବପ୍ରବଣ କରିଦେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ମିଜୁହୋ ପାର୍କ ଆଥଲେଟିକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତର ପତାକାଧାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଆରେନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ।
ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣରେ ଦୁଇଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ଜିତିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ମନୁ, ଏବେ ସୁଟିଂ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ସେ ମହିଳା 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ, ମହିଳା 25 ମିଟର ପିସ୍ତଲ ଏବଂ 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ମିଶ୍ରିତ ଦଳ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର ପଦକ ଆଶାକୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଆଘାତ କାରଣରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଘୋଷଣା; ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସ୍କ୍ୱାଡ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ