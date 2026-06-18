ETV Bharat / sports

ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ; ଜର୍ମାନୀକୁ ୩-୧ରେ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଭାରତ

Manpreet Singh: ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଖେଳାଳି ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ବୁଧବାର (୧୭ ଜୁନ୍‌) ଏକ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।

MANPREET BROKE DILIP TIRKEY RECORD
ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ (FIH_Hockey X handle)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 18, 2026 at 10:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIH Pro League: ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଖେଳାଳି ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ବୁଧବାର (୧୭ ଜୁନ୍‌) ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମନପ୍ରୀତ ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହକି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳି ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରେକର୍ଡ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଏକ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହକି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି।

୪୧୩ଟି କ୍ୟାପ୍ (ମ୍ୟାଚ୍) ସହ ମନପ୍ରୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ପୁରୁଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ କେବଳ ବେଲଜିୟମର ଜନ୍-ଜନ୍ ଡୋହମେନ୍ (୪୮୧), ନେଦରଲାଣ୍ଡସର ଟ୍ୟୁନ୍ ଡେ ନୁଇଜର୍ (୪୫୩), ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏଡି ଓକେଣ୍ଡେନ୍ (୪୫୧) ଏବଂ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନର ବ୍ୟାରୀ ମିଡିଲଟନ୍ (୪୩୨) ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତର ଏହି ଷ୍ଟାର ହକି ଖେଳାଳି ପାକିସ୍ତାନର ୱାସିମ୍ ଅହମ୍ମଦ (୪୧୦) ଏବଂ ନେଦରଲାଣ୍ଡସର ଜେରୋନ୍ ଡେଲମି (୪୦୧) ଙ୍କ ସମେତ ୪୦୦-କ୍ୟାପ୍ କ୍ଲବର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି।

ବୁଧବାର ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡର ରୋଟରଡ୍ୟାମରେ ମନପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା। ସେ କେବଳ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ୪୧୩ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଏକ ନୂଆ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେକର୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜ ଦଳକୁ ଏଫ୍‌ଆଇଏଚ୍ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ସିଜନର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଜର୍ମାନୀ ଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳକୁ ୩-୧ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜର୍ମାନୀ ବିପକ୍ଷ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଜବରଦସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପୂରା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସର୍କଲ ମଝିରେ ଟମ୍ ଗ୍ରାମବୁଶ୍‌ଙ୍କ ଷ୍ଟିକରୁ ବଲ୍ ବାହାରି ମନଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପରେ ଦଳକୁ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା, ଯିଏ କି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ।

ଭାରତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୬ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଗୋଲ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଥିଲା। ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ସର୍କଲ ଭିତରକୁ ଏକ ଜୋରଦାର ବଲ୍ ମାରିଥିଲେ, ଯାହା ଜର୍ମାନ ଡିଫେଣ୍ଡରଙ୍କ ଷ୍ଟିକରେ ବାଜି ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜର୍ମାନୀ ଦଳ ନିଜ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବାରେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ରହିଥିଲା। ହାଫ୍ ଟାଇମ୍‌ର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜର୍ମାନୀକୁ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ୧୦ ଜଣ ଖେଳାଳି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଏବଂ ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ୨-୦ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା।

ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଆରମ୍ଭର ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲା। ନୀଳକାନ୍ତ ଶର୍ମା ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ୩-୦ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜର୍ମାନୀ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୋଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟରର ୩ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଗୋଲ୍‌କିପରଙ୍କୁ ହଟାଇ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂହ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ 'ପ୍ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦଳ ଭଲ ଖେଳିଲା। ମନପ୍ରୀତଙ୍କୁ ନେଇ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କହିଥିଲେ, "ମନପ୍ରୀତ ଜଣେ ଲେଜେଣ୍ଡ। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା। ତାଙ୍କୁ ସଲାମ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

FIH Nations Cup: ଉରୁଗୁଏକୁ ୩-୨ରେ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ

ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ନିରାଶାଜନକ ଆରମ୍ଭ: ୪୫ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳକୁ ହରାଇ ପାରିଲାନି ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଟିମ୍

TAGGED:

FIH PRO LEAGUE
INDIA VS GERMANY
HOCKY INDIA
ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ
MANPREET BROKE DILIP TIRKEY RECORD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.