'ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ୫ କୋଟି', ଟିଏମସି ଦଳ ଛାଡିଲେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର, ମମତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଲେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ମନୋଜ ତିୱାରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସହ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 5, 2026 at 7:25 PM IST

Manoj Tiwary Quits TMC, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ମନୋଜ ତିୱାରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସହ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଟିଏମସିର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ମନୋଜ ତିୱାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେବାରୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ହାୱଡ଼ାର ଶିବପୁର ଆସନରୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ମନୋଜ ତିୱାରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ଟିକେଟ୍ କିଣିପାରିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଦେଇପାରିଲେ। ଏଥର ଅତି କମରେ ୭୦ ରୁ ୭୨ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମଗାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି।"

ମନୋଜ ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବାର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଯଦିଓ ୨୦୧୯ରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ଟିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଶିବପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ଏବଂ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିଲି ଏବଂ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଖେଳିବା ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଦିଦି (ମମତା) ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େ।"

ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବିନମ୍ରତାର ସହ ମନା କରିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ୨୦୨୧ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଦି ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଶିବପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ କିଛି ସାର୍ଥକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବି।" ତିୱାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ରହିଛି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏମିତି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି ଯେଉଁଠାକୁ ତୃଣମୂଳର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଥିଲା। ମୋତେ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନାମରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ‘ଲଲିପପ୍’ ଧରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇ କହୁଥିଲି, ‘ଦିଦି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି’, ତେବେ ସେ ମଝିରେ ହିଁ ଆମକୁ ଅଟକାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ, ‘ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ’।"

ମନୋଜ ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହାୱଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱେରେଜ୍ ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ଏକ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ କେବେ ସମାଧାନ କରାଗଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ କାମ ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହାୱଡ଼ା ପୌରପାଳିକାକୁ ନିଜ କବଜାରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କରାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବେ ଏହାର ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ।" ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର କହିଛନ୍ତି, "ସେମାନେ କେବଳ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମୌଳିକ କାମ ଥିଲା।"

