Mann Ki Baat: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ଓ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ଐତିହାସିକ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

Published : March 29, 2026 at 1:25 PM IST

Choose ETV Bharat

Mann Ki Baat, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ମାସିକ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ମନ କି ବାତ୍'ର ୧୩୨ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ ମସିହାର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ସଫଳତା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତର ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍

ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ପୂରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ସେମିଫାଇନାଲରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ, ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଭାରତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବିଜୟକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ଏକ ଟ୍ରଫି ନୁହେଁ, ବରଂ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତିଫଳନ। ଆମ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ।"

ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ଐତିହାସିକ ରଣଜୀ ସଫଳତା

ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ସଫଳତା ସହ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଇତିହାସକୁ ମଧ୍ୟ ପିଏମ ମୋଦି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ହୁବଲିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ବହୁବାରର ଚାମ୍ପିଅନ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ହରାଇ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛି।

ହୁବଲିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାୟ ୭୦ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ବହୁ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ବିଶେଷ କରି ଅଧିନାୟକ ପାରସ ଡୋଗ୍ରାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଶଂସନୀୟ।"

ଖେଳର ହବ୍ ପାଲଟିଛି ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର

ଘାଟିରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ବଢୁଥିବା ଆଗ୍ରହକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳକୁଦର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ଗୁଲମାର୍ଗରେ ହେଉଥିବା 'ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଣ୍ଟର ଗେମ୍ସ' ହେଉ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତି ଥିବା ଦେୱାନାପନ, ସବୁଠି ଖେଳର ଏକ ନୂଆ ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ଖେଳାଳିମାନେ ଏମିତି ବିଜୟ ସିରିଜ୍ ବଜାୟ ରଖିବେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

