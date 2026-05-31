Mann Ki Baat: ଓଡ଼ିଶାରୁ ଖେଳୁଥିବା ଅନିମେଷଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ମୋଦି କଲେ ପ୍ରଶଂସା, କହିଲେ-'ଆପଣ କମାଲ କରିଛନ୍ତି'
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମନ୍ କି ବାତ୍ର ୧୩୪ତମ ଏପିସୋଡ୍ରେ ଖେଳ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
Published : May 31, 2026 at 3:30 PM IST
Mann Ki Baat 134th Episode, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର (୩୧ ମଇ) ମନ୍ କି ବାତ୍ର ୧୩୪ତମ ଏପିସୋଡ୍ରେ ଖେଳ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସ୍କୃତିର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତର ଆଥଲେଟ୍ମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ନୂଆ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଗୁରିନ୍ଦରବୀର ସିଂହଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସାମିଲ ରହିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 'ମନ୍ କି ବାତ୍'ରେ କହିଛନ୍ତି, 'କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚିଠାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ସିନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଫେଡେରେସନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ଆଥଲେଟ୍ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଚାରିଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚାରିଟି ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଗୁରିନ୍ଦରବୀର ସିଂହ, ବିଶାଲ ଟୋକେ, ତେଜସ୍ୱିନ ଶଙ୍କର, ଦେବ ମୀଣା ଏବଂ କୁଲଦୀପ କୁମାର ନିଜ ନିଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ में भारतीय एथलेटिक्स के उभरते सितारों गुरिंदरवीर सिंह और अनिमेष कुजूर की सराहना की।— PB-SHABD (@PBSHABD) May 31, 2026
दोनों खिलाड़ियों ने 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर भारतीय स्प्रिंटिंग को नई पहचान दी है। पीएम ने उनके प्रदर्शन को देश के युवाओं के लिए… pic.twitter.com/QEAzoDnU6s
କୁଜୁର ଏବଂ ଗୁରିନ୍ଦରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି:
ପିଏମ୍ ମୋଦି କହିଥିଲେ, '୧୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼କୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ପୁରୁଷ ୧୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ର ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ତିନି ଥର ଭାଙ୍ଗିଛି। ଗୁରିନ୍ଦରବୀର ସିଂହ ଏବଂ ଅନିମେଷ କୁଜୁର ଏହି ଚମତ୍କାର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।' ପିଏମ୍ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, 'ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଥର ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି।' ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପିଏମ୍ ମୋଦୀ କୁଜୁର ଏବଂ ଗୁରିନ୍ଦରବୀରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, 'ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆପଣ ଦୁହେଁ କମାଲ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର। ଆମେ ସଙ୍ଗୀତରେ ତ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ସେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ପୁଣି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କରୁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଶ୍ରୋତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉ।'
ନିଜ ବିଷୟରେ ଏପରି କହିଥିଲେ ଅନିମେଷ କୁଜୁର:
ଏହାପରେ ଅନିମେଷ କୁଜୁର କହିଥିଲେ, 'ମୁଁ ୨୦୦ ମିଟର ଏବଂ ୪୦୦ ମିଟରର ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡଧାରୀ (ନ୍ୟାସନାଲ ରେକର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର)। ମୁଁ ଛତିଶଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଖେଳୁଛି। ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ଜାତୀୟ ଏସିଆନ୍ ମେଡାଲ୍ ଏବଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ସରେ ମେଡାଲ୍ ଜିତିସାରିଛି। ମୁଁ ୨୦୨୧ରେ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ୍ ଅମ୍ବିକାପୁରରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁଥିଲି। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ମୋତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ତୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦୌଡ଼ି ପାରିବୁ କିମ୍ବା ଖେଳିପାରିବୁ। ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଶେଷ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋର ଫୁଟବଲ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଟ୍ (ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା) ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ଯାଇ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେ। ମୁଁ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଲି ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି।'
ଏହାପରେ ଗୁରିନ୍ଦରବୀର କହିଥିଲେ: 'ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭି (ଭାରତୀୟ ନୌସେନା) ରେ ପ୍ୟାଟି ଅଫିସର ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର (ଧାବକ)। ଏବେ ମୁଁ ୧୦୦ ମିଟରରେ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁଁ ୧୦.୦୯ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯିଏକି ୧୦.୧ ର ବ୍ୟାରିୟର ତଳକୁ ଦୌଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଦି (ୟୁନିଫର୍ମ) ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ସେବା କରିବି। ମୋର ବାପା ଏବଂ ଜେଜେବାପା, ଦୁହେଁ ଖେଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଆମ ଭାରତର ଏହି ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆସେ, ଆମେ ଘର ସଫା କରିଥାଉ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ମେଡାଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରୁଥିଲି, ଯାହା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲି। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଏହି ଟ୍ରଫି କେଉଁଠି ଜିତିଥିଲ, ଏହି ମେଡାଲ କେଉଁଠି ଜିତିଥିଲ, ଏହି ଫଟୋ କେବେକାର? ତା'ପରେ ସେ ମୋତେ ନିଜ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସେ ସକାଳେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଲି ଯେ ମୋତେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଅ। ତା'ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା।
During the 134th episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, " ... few days back, national senior athletics federation competition was held in jharkhand's ranchi... during this, 4 national records were broken in 4 different events. gurindervir singh, vishal tk, tejaswin shankar, dev… pic.twitter.com/PQzjzOl12G— ANI (@ANI) May 31, 2026
ମୁଁ ଉସେନ ବୋଲ୍ଟଙ୍କୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲି। ଏକ ମଜାଦାର କାହାଣୀ (ଫନି ଷ୍ଟୋରି) ଅଛି ଯେ, ମୁଁ ଦିନେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମାଆ ମୋତେ ଟିଭି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ପୁଅ ପଢ଼ିବା ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ତମେ ମୋତେ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଦେଉନାହଁ, ଦିନେ ଏମିତି ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ମୋତେ ଟିଭିରେ ଦେଖିବ ଏବଂ ଖୋଜିବ ମଧ୍ୟ ଯେ ସେଇ ଗୁରିନ୍ଦର ଦୌଡ଼ୁଛି। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମାଆ ମୋତେ ଟିଭିରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି।'
ଏହା ଉପରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି କହିଥିଲେ, "ବାଃ, ଏହା ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଚମତ୍କାର କଥା।"ଏହା ଉପରେ ଗୁରିନ୍ଦର କହିଥିଲେ, "ଆମର ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର (ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି) ସାର୍। ବାପା ଭଲିବଲ୍ ଖେଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ଖେଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ମୋ ଭିତରେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଖୋଜିଲେ ଏବଂ ଭାବିଲେ ଯେ ପୁଅ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ମିଲ୍ଖା ସିଂହଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବି। ତେବେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଏମିତି ପୂରଣ ହୁଏନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମିଲ୍ଖା ସିଂହ ଜୀ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରୁଥିଲେ, ଖରାରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ସାରା ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲା, ବାପା ମୋତେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ମେଡାଲ୍ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୧୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼କୁ ବାଛିଲି, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ନିଅନାହିଁ, ଏହା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଇଭେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଶରୀର ୧୦୦ ମିଟର ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ବାପା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ବାଛିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଏଥିରୁ ପଛକୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେବନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏହା କରିକି ଦେଖାଇବୁ। ବାପା କହିଥିଲେ ମୋର ତୁମ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ସେହି ଭରସାକୁ ମୁଁ ମୋର ଢାଲ ବନେଇଲି ଏବଂ କରିକି ଦେଖାଇଲି ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ୧୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ି ପାରିବେ।"
ପିଏମ୍ ମୋଦି ଦେଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା:
ଏହାପରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି କହିଥିଲେ, 'ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁହେଁ କମାଲ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦୁହେଁ ତିନି ଥର ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ୧୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଭାଗ ନେବା ଏବଂ ଯେମିତି ଗୁରିନ୍ଦରବୀର କହିଲେ ଯେ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସେହି ଇଭେଣ୍ଟ ଏତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ (କ୍ରୀଡ଼ା ମନୋଭାବ) ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଖେଳିବା ସହ ପରସ୍ପରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ଏବଂ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସାମିଲ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ। ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଧେଇ ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣ ଦେଶର ନାଁ ରୋଶନ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।'