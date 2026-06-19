ETV Bharat / sports

'ମୋ ସହ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି...', ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲେ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ମନିକା ବାତ୍ରା

ମନିକା ବାତ୍ରା ଆଗାମୀ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

MANIKA BATRA WRITES TO PM MODI
ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲେ ମନିକା ବାତ୍ରା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 12:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Asian Games 2026: ଭାରତର ଅଭିଜ୍ଞ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ମନିକା ବାତ୍ରା (Manika Batra) ଆଗାମୀ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାପଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏହି ୩୧ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ୟାଡଲରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱସ୍ତିକା ଘୋଷଙ୍କ ସହ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ମହାସଂଘର ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ମନିକା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ନିୟମର ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି।

କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲୋ ମନିକା?

ବିଶ୍ୱର ୫୧ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ମନିକା ବାତ୍ରାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ନମିଳିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନନେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଟିଟିଏଫ୍‌ଆଇର ଜାତୀୟ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଚୟନର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମନିକାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଦୃଢ଼ କିମ୍ବା ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

ପିଏମ୍ ମୋଦି ଏବଂ ଖେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମନିକାଙ୍କ ଗୁହାରି

ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପରି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ହଠାତ୍ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ମନିକା ବାତ୍ରା ସିଧାସଳଖ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନକୁ ଏହି ମାମଲାରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

ନିଜ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ, ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ ଜୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନକୁ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।'ନିୟମରେ ପାତରଅନ୍ତର ଅଭିଯୋଗନିଜ ପତ୍ରରେ ମନିକା କ୍ରୀଡ଼ା ମହାସଂଘ ଉପରେ ଚୟନର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମାପଦଣ୍ଡ ଆପଣେଇଥିବା ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମକୁ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି।

ମନିକା ବାତ୍ରା ନିଜର ଆଧିକାରିକ ବୟାନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ଦଳରେ ମୋର ଚୟନ ନହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ଏବଂ ଏବାବଦରେ ମତେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିରନ୍ତରତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାରଣ ଗତ ଚୟନ ଚକ୍ର ତୁଳନାରେ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲଗା ମାପଦଣ୍ଡ ଓ ବିଚାର ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଯଦିଓ ନିୟମ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା ଯାହା ପୂର୍ବ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ସମୟରେ ଥିଲା।'

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସର ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ବର୍ଷ ୨୦୧୮ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଐତିହାସିକ ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ମନିକା ନିଜ ପୋଷ୍ଟର ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟତା ମାଗିଛି ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚୟନ ମାପଦଣ୍ଡର ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରୟୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଝିରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଆହତ, ଟିମ୍‌ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ନୂଆ ସ୍ପିନର

କାନାଡାର ଚମତ୍କାର ବିଜୟ; ନକଆଉଟ୍‌ରେ ମେକ୍ସିକୋ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଥିଲା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ?

TAGGED:

MANIKA BATRA ASIAN GAMES 2026
TABLE TENNIS FEDERATION OF INDIA
MANIKA BATRA WRITES TO PM MODI
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬
MANIKA BATRA ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.