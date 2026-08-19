Manav Suthar: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ସ୍ପିନ୍ ଯାଦୁଗର; ମାତ୍ର ୨ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ
ମାନବ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ୬ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ପେଭିଲିୟନ୍ ପଠାଇଥିଲେ।
Published : August 19, 2026 at 7:34 PM IST
Manav Suthar Record: ଗାଲେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଭାରତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୧୬୫ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ୩୭୨ ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂରା ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୨୦୬ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳି ଅସହାୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ମାନବ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ ୧୦ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ମାନବ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ୬ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ପେଭିଲିୟନ୍ ପଠାଇଥିଲେ।
ମାନବଙ୍କ ନାମରେ ଯୋଡ଼ିହେଲା ଏହିସବୁ ରେକର୍ଡ:
ମାନବ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୦ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିକାରେ ନିଜ ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୦ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶିବରାମକ୍ରିଷ୍ଣନ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ୧୦ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ହିରୱାନୀ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିଁ ୧୬ଟି ୱିକେଟ୍ ଚଟକାଇଥିଲେ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ୧୦ଟି ୱିକେଟ୍:
ମାନବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୦ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଷଷ୍ଠ ବୋଲର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା କେବଳ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ, ହରଭଜନ ସିଂ, ମନିନ୍ଦର ସିଂ, ଭେଙ୍କଟପତି ରାଜୁ ଓ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ କୁମ୍ବଲେ ଓ ହରଭଜନ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟରେ ୨ ଥର ଲେଖାଏଁ ୧୦ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାର ରେକର୍ଡ ଲିପିବଦ୍ଧ ରଖିଛନ୍ତି।
A ten-wicket haul in just his second Test - a dream start for Manav Suthar in the longest format of the game 🤩#WTC27 |✍️: https://t.co/jDNbwiri79 pic.twitter.com/t4qULbaQZG— ICC (@ICC) August 19, 2026
୨୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ରେକର୍ଡ:
ମାନବ ସୁଥାର ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ୧୦ଟି ୱିକେଟ୍ ଚଟକାଇଥିବା ସପ୍ତମ ସ୍ପିନର ବନିଛନ୍ତି। ତେବେ ୨୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଏହି କାରନାମା କରିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମାତ୍ର ୨୪ ବର୍ଷ ୧୬ ଦିନ ବୟସରେ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୦ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
Manav Suthar's spin holds off Sri Lanka as India secure an important #WTC27 victory in Galle 💪📸— ICC (@ICC) August 19, 2026
Report 👉 https://t.co/jDNbwiri79 pic.twitter.com/LJMawA79oP
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶାଜନକ ରହିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ସୋନାଲ ଦିନୁଶା (୮୪ ରନ୍) ଏବଂ ଧନଞ୍ଜୟ ଡି ସିଲଭା (୫୯ ରନ୍) ହିଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିପାରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ୪ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପେଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଶତକ ସହ ୧୬୭ ରନ୍ର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
Just two Tests into his career, Manav Suthar has made an outstanding impression 👏#SLvIND pic.twitter.com/i2As0TnsGt— Cricbuzz (@cricbuzz) August 19, 2026