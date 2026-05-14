ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର୍ କିଙ୍ଗସକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା: ଆହତ ହୋଇ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡି଼ଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର୍ କିଙ୍ଗସର ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଆହତ ହୋଇ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

Jamie Overton Injury
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର୍ କିଙ୍ଗସକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 14, 2026 at 2:37 PM IST

IPL 2026: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର୍ କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ନିରାଶାଜନକ ଖବର ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହସ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। କାରଣ ଦଳର ଦଳର ଆଉ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର୍ କିଙ୍ଗସ୍ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ସହିସାରିଛି। ଦଳର ଅନେକ ଖେଳାଳି ଆହତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଖେଳାଳି ଆହତ କାରଣରୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାମ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କର ରହିଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର୍ କିଙ୍ଗସକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା ଲାଗିଛି। ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜେମି ଓଭରଟନ ଆହତ ହୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଆହତ ସମସ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବେ। ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚିକିତ୍ସା ୟୁକେରେ ହେବ। ଜେମି ଓଭରଟନଙ୍କ ଡାହାଣ ଜଙ୍ଘରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଏବେ ସେ ନିଜର ଆଗାମୀ ଆସେସମେଣ୍ଟ (ସମୀକ୍ଷା) ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୟୁକେ ଫେରିବେ। ଏହି ବିଷୟରେ ସିଏସକେ ନିଜେ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି।

CSK ର ଏହି ସବୁ ଖେଳାଳିମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ଆହତ

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଡେଭାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରେ ଥିଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ଖେଳିବେ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ଜେମି ଓଭରଟନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର୍ କିଙ୍ଗସର ରାମାକୃଷ୍ଣ ଘୋଷ, ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ, ଖଲିଲ୍ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ସ୍ପେନସର୍ ଜନସନ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏସକେ ପାଇଁ ଆହତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଚେନ୍ନାଇ ଦଳ ପାଖରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ସମୀକରଣ

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ସମୀକରଣ ଅନୁସାରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର୍ କିଙ୍ଗସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୬ଟି ବିଜୟ ସହ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସିଏସକେ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ୩ଟି ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦଳକୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ (LSG, SRH ଏବଂ GT ବିପକ୍ଷରେ) ଜିତି ୧୮ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଦଳ କୌଣସି ବାହାର ସମୀକରଣ ବିନା ଶୀର୍ଷ ୪ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବେ।

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର୍ କିଙ୍ଗସ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଋତୁରାଜ ଗାଏକୱାଡ (ଅଧିନାୟକ), ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲ, ଡେଭାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍, ଶିବମ ଦୁବେ, ଜେମି ଓଭରଟନ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର, ଶ୍ରେୟସ ଗୋପାଳ, ନୂର ଅହମ୍ମଦ, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା, ଏମଏସ ଧୋନି, ଅକିଲ ହୋସେନ, ମ୍ୟାଟ ହେନରୀ, ସରଫରାଜ ଖାନ, ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ରାହୁଲ ଚାହର, ସ୍ପେନସର୍ ଜନସନ, ଆକାଶ ମଧୱାଲ, ଅମନ ଖାନ, ଗୁରଜାପନୀତ ସିଂହ, ଜ୍ୟାକରୀ ଫୋଲ୍କସ।

