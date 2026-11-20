ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଛାଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସରେ ଯୋଗଦେଲେ ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ, ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
Published : November 20, 2026 at 5:09 PM IST
Mahela Jayawardene: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଅର୍ଥାତ୍ WPL 2027 ପାଇଁ ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ 2026 ଆଇପିଏଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଥିଲେ। ସିଜନ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜର ନୂଆ ଭୂମିକାରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମହିଳା ଦଳର କ୍ରିକେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ତଦାରଖ କରିବେ। ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ ଦିଲ୍ଲୀ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଦଳ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ତିନିଟି ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ।
A T20 World Cup winner. Our former Captain. And one of the legends of the game 🐅 Welcome back home, Mahela 💙❤️ https://t.co/6vr4E3u3Xc— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) November 20, 2026
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବା ପରେ କ’ଣ କହିଲେ ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ?
ନିଜର ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖେଳାଳି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିବାକୁ ଏବଂ ଦଳର ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା, ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅଧିକ ନିରନ୍ତରତା ଆଣିବା ଏବଂ ଆମେ ଯେପରି ନିରନ୍ତର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବୁ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ରହିବ।"
ଜେମିମା ରଡ୍ରିଗ୍ସଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗତ ସିଜନର ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ରେ ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ଦଳ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିପକ୍ଷରେ ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲା ଖେଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ଦଳକୁ ରନର୍ସଅପ୍ ଭାବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ 6 ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା।
A new chapter with Dilli to complete some unfinished business 💙❤️ https://t.co/ETluakdc7W— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) November 20, 2026
ପ୍ରଥମ WPL ଟାଇଟଲ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ
ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (WPL) ରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ କୌଣସି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୌରବମୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିଥର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଉପବିଜେତା (ରନର୍ସଅପ୍) ରହିଛି। ୨୦୨୩ ରୁ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ୪ଟି ସିଜନ୍ ଖେଳାଯାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ଦିଲ୍ଲୀ ଫାଇନାଲରେ ପାଦ ରଖିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମହିଳା ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ WPL ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚାରିଟି ଯାକ ସଂସ୍କରଣର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିପାରି ନାହିଁ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ସେ 2012 ଏବଂ 2013 ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ତରଫରୁ ଖେଳି 700ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।