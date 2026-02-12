ETV Bharat / sports

MS Dhoni: ଧୋନିଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ? ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାନହାନି ମାମଲା ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଧୋନିଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

MS Dhoni's Defamation Case
ଧୋନିଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 12, 2026 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL Betting Scandal: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାନହାନି ମାମଲା ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଧୋନିଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସେହି ମାମଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଧୋନି ଅନେକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାନହାନି ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଧୋନି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନାମ ଜବରଦସ୍ତି ବେଟିଂ ସହିତ ଯୋଡା ଯାଇଛି। ଧୋନିଙ୍କଠାରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେ କୋର୍ଟ ଧୋନିଙ୍କଠାରୁ କାହିଁକି ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କଠାରୁ ଏହି ରାଶି ଜରିମାନା ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣର ଅନୁବାଦ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାବରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଏହାର ଏକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

କ’ଣ ଏହି ପୂରା ମାମଲା?

ଏହି ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ୨୦୧୩ ଆଇପିଏଲ୍ ବେଟିଂ ବିବାଦ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ବେଟିଂ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଖରାପ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୪ରେ ଧୋନି ଜୀ ମିଡିଆ କର୍ପୋରେସନ, ସୁଧୀର ଚୌଧୁରୀ (ତତ୍କାଳୀନ ଜୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ସମ୍ପାଦକ), ନ୍ୟୁଜ୍ ନେସନ୍ ଏବଂ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଜି. ସମ୍ପଥ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରିଥିଲେ।

ଧୋନିଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଟଙ୍କା?

ବିଚାର ସମୟରେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ସିଡି ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସିଡିଗୁଡ଼ିକରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଖବର କ୍ଲିପ୍ ଏବଂ ବିତର୍କର ଭିଡିଓ ରହିଛି। ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଲିଖିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର.ଏନ. ମଞ୍ଜୁଳା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫୁଟେଜ୍ ଅନୁବାଦ ଏବଂ ଟାଇପ୍ କରିବା ଏକ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରାୟ ତିନିରୁ ଚାରି ମାସ ସମୟ ନେବେ। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧୋନି (ବାଦୀ) ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିବାରୁ, ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣକୁ କୋର୍ଟକୁ ବୁଝାପଡ଼ୁଥିବା ଭାଷାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିପାଇଁ କୋର୍ଟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ ବାବଦକୁ ଧୋନୀଙ୍କୁ ଦେବା କହିଛନ୍ତି।

କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା?

ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରେ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା ପାଇବା ପରେ ଅନୁବାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନୁବାଦ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାମଲାରେ ବିଚାର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ, କୋର୍ଟ ଧୋନିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧୋନିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ "ଆଡଭୋକେଟ୍ କମିଶନର"ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ସଚିନ-ସେହୱାଗଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିବା ‘ଡାକ୍ତର’ ଏବେ ନାମିବ୍ୟା କ୍ରିକେଟର ମୁଖ୍ୟ: ଜାଣନ୍ତୁ ରୁଡି ଭ୍ୟାନ୍ ବୁରେନଙ୍କ କାହାଣୀ

Highest Cricket Catch: କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା ମାମଲାରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜସ୍ ବଟଲର୍

TAGGED:

MS DHONI’S DEFAMATION CASE
IPL BETTING SCANDAL
MADRAS HIGHCOURT
ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି
MS DHONI’S DEFAMATION CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.