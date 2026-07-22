କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସିଂ ଦଳକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା: 'ଗାୟବ' ହେଲା ଟ୍ରେନିଂ ସାମଗ୍ରୀ
CWG 2026: କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସିଂ ଦଳର ପ୍ରାୟ ଅଧା ସାମଗ୍ରୀ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି।
Published : July 22, 2026 at 10:29 AM IST
Commonwealth Games 2026: କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସିଂ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବେଲଫାଷ୍ଟରୁ ଗ୍ଲାସଗୋ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦଳର ପ୍ରାୟ ଅଧା ସାମଗ୍ରୀ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। ୨୨ ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବେଲଫାଷ୍ଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାଲିମ ଶିବିର ଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗ୍ଲାସଗୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବ୍ୟାଗ୍ ବିମାନ ଯୋଗେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିପାରି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମୁକ୍କାବାଜଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ନାହିଁ।
ସାକ୍ଷୀ ଚୌଧୁରୀ (୫୧ କିଗ୍ରା), ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଜାସ୍ମିନ୍ ଲମ୍ବୋରିଆ (୫୭ କିଗ୍ରା), ପରଭୀନ ହୁଡ୍ଡା (୬୫ କିଗ୍ରା), ଜାଦୁମଣି ସିଂହ (୫୫ କିଗ୍ରା), କପିଳ ପୋଖରିଆ (୯୦ କିଗ୍ରା) ଏବଂ ପୁରୁଷ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ସି. କୁଟାପ୍ପାଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ଅନ୍ୟ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପିଟିଆଇର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ବେଲଫାଷ୍ଟ-ଗ୍ଲାସଗୋ ରୁଟ୍ରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବିମାନଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ପଛରେ ରହିଗଲା। ଗାୟବ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନିଂର ଜରୁରୀ ଜିନିଷପତ୍ର ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ମୁକ୍କାବାଜମାନେ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ପିନ୍ଧିବାର ଥିଲା।
Glasgow Commonwealth Games: 125-member Indian contingent (including 48 women) will compete at Glasgow 2026.— India_AllSports (@India_AllSports) July 21, 2026
Neeraj Chopra, Mirabai Chanu & Lovlina Borgohain among the biggest medal hopes.
📅 23rd Jul – 2nd Aug
👥 74 nations | ~3,000 athletes
📺 Sony Sports & DD Sports pic.twitter.com/X7Z1zyJGok
ବକ୍ସିଂ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଦଳ ଏବେ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନହୁଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ଦୋହାରୁ ବେଲଫାଷ୍ଟ ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ଏହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦଳକୁ ଆଉ ଏକ ଲଜିଷ୍ଟିକାଲ୍ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି, କାରଣ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା କୋଚ୍ଙ୍କୁ ବକ୍ସରମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ ହୋଟେଲରେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ।
ବକ୍ସିଂରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନର ଆଶା
ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଗ୍ଲାସଗୋ ଗେମ୍ସରେ ବଡ଼ ଆଶା ନେଇ ଓହ୍ଲାଉଛି। ମହିଳା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନ୍, ୱାର୍ଲ୍ଡ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଜାସ୍ମିନ୍ ଲମ୍ବୋରିଆ, ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା ପ୍ରୀତି ପାୱାର ଏବଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଚୌଧୁରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ପୋଡିୟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐞𝐧𝐝𝐬 𝐭𝐨𝐦𝐨𝐫𝐫𝐨𝐰!🤩— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 22, 2026
Watch India's finest stars in action at the Commonwealth Games Glasgow 2026 from 23rd July to 2nd August, exclusively on Sony Sports Network TV channels and Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026 #GlasgowMeinTiranga… pic.twitter.com/uNIgUoKios
ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ସଚିନ ସିୱାଚ୍ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ବେରୱାଲ୍ଙ୍କଠାରୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ ଜିତିବାର ଆଶା ରହିଛି, କାରଣ ସେମାନେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ସ୍ତରରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସିଂ ଦଳ ସାତଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ଲାସଗୋ ଯାଉଥିବା ଦଳ ସେହି ଚମତ୍କାର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି।
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ନଜର ଆସିବେ ଭାରତର ୧୨୫ ଆଥଲେଟ୍
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତ ୧୨୫ ଜଣ ଆଥଲେଟ୍ ନଜର ଆସିବେ। ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସଗୋରେ ୨୩ ଜୁଲାଇରୁ ୨ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର ୭୭ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ୪୮ ଜଣ ମହିଳା ଆଥଲେଟ୍ ଭାଗ ନେବେ। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ପାରା-ଆଥଲେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ମୋଟ ୧୩ଟି ଖେଳରେ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ।