LSG vs RCB: ମିଚେଲ ମାର୍ଶଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ହରାଇ ବିଜୟ ପଥକୁ ଫେରିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 8, 2026 at 1:34 AM IST

LSG vs RCB Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଶେଷରେ କ୍ରମାଗତ ୬ଟି ପରାଜୟ ପରେ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି। ଗୁରବାର (୭ ମଇ) ଇକାନା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୫୦ତମ ମୁକାବଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳ ଆରସିବିକୁ ୯ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏହି ବିଜୟର ନାୟକ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଥିଲେ। ମିଚେଲ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସ ବଲ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦଳକୁ ଜିତାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଆରସିବିର ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ପରାଜୟ। ଏହି ପରାଜୟ ଯୋଗୁଁ ଆରସିବି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନମ୍ବର-୧ ହେବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇଛି। ଆରସିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ତିନୋଟି ବିଜୟ ସହ ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଟସ୍ ଜିତି ଆରସିବି ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ପାୱାରପ୍ଲେରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନହରାଇ ୬୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ମଝିରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନେକ ଥର ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ବଦଳିନଥିଲା। ୭ ରୁ ୧୫ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମାତ୍ର ୧ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୮୭ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଏବଂ ୧୬ ରୁ ୧୯ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୫୪ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୧୯ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୯ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା।

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପକ୍ଷରୁ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ସର୍ବାଧିକ ୧୧୧ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନିକୋଲାସ ପୂରନ ୩୮ ରନ୍ ଏବଂ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଅପରାଜିତ ୩୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆରସିବିର ବୋଲରମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜୋସ୍ ହେଜେଲଉଡ୍, କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ରସିଖ ସଲାମଙ୍କୁ କେବଳ ୧ ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।

ଏପରି ଥିଲା ଆରସିବି ଇନିଂସ

ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଆରମ୍ଭ କିଛି ଖାସ୍ ରହିନଥିଲା। ପାୱାରପ୍ଲେରେ ଦଳ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୪୫ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ମିଡିଲ୍ ଓଭରରେ ଦଳ କିଛିଟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ଏବଂ ୭ ରୁ ୧୫ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୦୫ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ କେବଳ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୫୩ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ୧୯ ଓଭରରେ ଆରିସିବି ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୨୦୩ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚର ନିଷ୍ପତ୍ତି DLS ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ LSG ଏହି ମୁକାବଲାକୁ ୯ ରନରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା।

ଆରିସିବି ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର ସର୍ବାଧିକ ୬୧ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହିପରି ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ୪୦ ରନର ଏକ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ ୩୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ, କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୨୮ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ଡ ମଧ୍ୟ ୨୩ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଫେରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାଇଁ ବୋଲିଂରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବେଳେ ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ୨ଟି ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।

