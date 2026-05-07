ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ LSG ଓ RCB: ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଆଶାରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ ଲକ୍ଷ୍ନୌ
Published : May 7, 2026 at 1:04 PM IST
LSG vs RCB IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୫୦ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୭ ମଇ) ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକାନା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଆରସିବି ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ନିଜର ବଞ୍ଚିଥିବା ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ରାୟତଃ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସରୁ ବାହାରି ସାରିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବର୍ତ୍ତମାନ ୯ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୨ଟି ବିଜୟ ଏବଂ ୭ଟି ପରାଜୟ ସହ ୪ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ୧୦ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ
ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ ମାମଲାରେ ଆରସିବିର ପଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଉପରେ ଭାରି ରହିଛି। ଆରସିବି ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପରସ୍ଫର ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରୁ ୫ଟିରେ ଆରସିବି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ କେବଳ ଦୁଇଟି ମୁକାବଲାରେ ହିଁ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ
ଏକାନା ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ ବୋଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ସଠିକ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଲେନ୍ଥରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ହାରାହାରି ସ୍କୋର ୧୪୦ ରୁ ୧୬୦ ରନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ପିଚ୍ରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ।
ପାଣିପାଗ
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁକାବିଲା ସମୟରେ ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ମ୍ୟାଚରେ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୨୦ ଓଭର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍
ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଜାକୋବ ବେଥେଲ୍, ବିରାଟ କୋହଲି, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ, ରଜତ ପାଟିଦାର (ଅଧିନାୟକ), ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଡ, ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଜୋଶ୍ ହେଜଲଉଡ୍, ସୁୟଶ ଶର୍ମା, ରସିଖ ସଲାମ ଦାର୍, ଜୋର୍ଡାନ କକ୍ସ, ମଙ୍ଗେଶ ଯାଦବ, ଭିକି ଓସ୍ତୱାଲ, ଜାକୋବ ଡଫି, ସ୍ୱପ୍ନିଲ ସିଂ, ଫିଲିପ୍ ସଲ୍ଟ, ନୁୱାନ ଥୁସାରା, ବିହାନ ମାଲହୋତ୍ରା, ଅଭିନନ୍ଦନ ସିଂ, କନିଷ୍କ ଚୌହାନ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଦେଶୱାଲ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍: ମିଚେଲ ମାର୍ଶ, ଜୋଶ୍ ଇଂଲିସ୍, ନିକୋଲାସ୍ ପୁରନ୍, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟ୍ କିପର/ଅଧିନାୟକ), ଏଡେନ୍ ମାର୍କରମ, ଅକ୍ଷତ ରଘୁବଂଶୀ, ହିମ୍ମତ ସିଂ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ମୋହସିନ ଖାନ, ଆଭେଶ ଖାନ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ମଣିମାରନ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଦିଗଭେଶ ସିଂ ରାଠୀ, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ, ଅବଦୁଲ ସମଦ, ଆୟୁଷ ବଦୋନୀ, ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ, ଜର୍ଜ ଲିଣ୍ଡେ, ଆନରିକ୍ ନୋର୍ଟଜେ, ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଟ୍ଜକେ, ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଆକାଶ ମହାରାଜ ସିଂ, ଅର୍ଶିନ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ, ନମନ ତିୱାରୀ।